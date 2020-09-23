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Четырех депутатов гордумы хотят лишить мандатов
Вчера, 13:54
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Уже завтра на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы будет рассмотрен вопрос о лишении четырех депутатов Тамбовской городской Думы полномочий.
Александр Червяков, Олег Панков, Олег Сафонов, Алексей Кудачкин не предоставили в указанный срок (1 августа 2020 года) свои декларации о доходах. Ранее департаментом государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области организована и проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами.
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