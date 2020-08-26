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Четырех депутатов-единороссов планируют лишь мандатов
Вчера на комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Тамбовской городской Думы шестого созыва от фракции «Единая Россия»: Алексея Кудачкина, Олега Панкова, Олега Сафонова и Александра Червякова.
Вышеуказанные депутаты нарушили требования закона «О противодействии коррупции». Вопрос о прекращении полномочий будет рассмотрен в ближайшее время.
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Вчера на комитете по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов Тамбовской городской Думы шестого созыва от фракции «Единая Россия»: Алексея Кудачкина, Олега Панкова, Олега Сафонова и
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