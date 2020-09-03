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Гордума отложила рассмотрение вопроса в отношении депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство
Сегодня, 09:42
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На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы по предложению председателя Виктора Путинцева с рассмотрения были сняты вопросы о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов, которые нарушили антикоррупционное законодательство, не предоставив декларации о доходах.
В связи с тем, что от одного депутата поступило заявление о досрочном сложении полномочий, проекты решений требуют доработки. Выборы в новой созыв городской Думы пройдут 13 сентября.
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