Директор казенного учреждения присвоил 130 тыс. рублей 0 Вынесен приговор бывшему директору МКУ «Центр хозяйственного обслуживания» из Уваровского района, которого признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Совокупный размер доходов депутатов гордумы превышает 100 млн рублей 0 Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Тамбовской городской Думы Тамбовской области за 2019 год.

Жители дома по ул. Новикова-Прибоя потребуют от властей решить проблему с горячей водой 0 В Тамбове в пятиэтажке на улице Новикова-Прибоя, 51/2 серьёзные проблемы с горячим водоснабжением, точнее с весны она просто отсутствует. Местные жители, куда только не обращались, к ним приезжали всевозможные комиссии, но проблема до сих пор не решена.

В Тамбовской области появятся пять новых площадок для ГТО 0 19 млн рублей выделено на строительство пяти площадок для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов ГТО.

В Кирсанове проходят профориентационные пробы 0 На базе аграрно-промышленного колледжа в городе Кирсанове в рамках проекта «Билет в будущее» проходят профориентационные пробы по одиннадцати направлениям.

Готовится к сносу старейший мост в городе Тамбове 0 Завершено переустройство коммуникаций, которые были расположены в районе моста на улице Базарной в городе Тамбове.

Продлен рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет 0 Администрация Тамбовской области приняла постановление о послаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В Моршанске открыли новое предприятие 0 Вчера в Моршанске на базе завода-банкрота «Моршанскхиммаш» было открыто новое предприятие по производству тротуарной плитки.

Организаторы «Чернозёма» подали иск на Роспотребнадзор 0 Несмотря на то, что мероприятие перенесли на следующий год - вчера организаторы рок-фестиваля «Чернозём-2020» (ООО «Синергия») подали в суд иск о признании постановления санитарного врача по Тамбовской области от 07.08.2020 № 31 «О запрете проведения на территории Тамбовской области массового

В отношении руководителя ЗАО «Волковский спиртзавод» возбуждено уголовное дело 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Волковский спиртзавод» по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия.

Качество работ при строительстве детских садов находится на особом контроле 0 До конца 2020 года будет введен в эксплуатацию детский садик на юге города Тамбова, об этом было заявлено в ходе рабочего совещания на строительной площадке с участием заместителя главы администрации Тамбовской области Арсенв Габуева.

В Петровском районе ветер сорвал крышу у пяти жилых домов 0 Вчера в Петровском районе в селе Свинино из-за сильных порывов ветра сорвало крышу у пяти жилых домов.

Передача частнику водозаборных узлов противоречила интересам города 0 Состоялось второе заседание рабочей комиссии по вопросам деятельности водоканала.

Центральный банк РФ банкрот КПК «Золотая Русь» 0 Арбитражным судом Тамбовской области принято к производству заявление ЦБ РФ о банкротстве КПК «Золотая Русь».

В администрации Тамбовской области думают, как достраивать дом № 46 по ул. Коммунальная 0 Если еще вчера руководители администрации Тамбовской области обещали достроить проблемный дом № 46 по ул. Коммунальная до 30 сентября 2020 года, потом обещали до конца года, теперь оказывается, что чиновники только рассматривают варианты решения проблемы.

Медицинские учреждения возобновляют плановую работу 0 Медицинские учреждения в Тамбовской области с 10 августа возобновили плановый прием и диспансеризацию.

«Чернозем – 2020» состоится 0 Администрация Тамбовской области опубликовала постановление №645 о снятии ограничений на проведение всех мероприятий на открытом воздухе. Таким образом, состоится рок-фестиваль ЧЕРНОЗЁМ.

День садовода пройдет на удаленке 0 В режиме «онлайн» 18 сентября в Мичуринске планируют провести день садовода.

Сегодня на восьми улицах города Тамбова не будет электричества 0 В связи с ремонтными работами на электросетях, которые проводит АО «ОРЭС - Тамбов» в городе Тамбове в период с 9 утра до 16:00 электричество будет отключено в следующих домах:

Снижается количество заболевших коронавирусом 0 В Тамбовской области снижается количество заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки зарегистрировано 25 случаев.