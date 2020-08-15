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Совокупный размер доходов депутатов гордумы превышает 100 млн рублей

Сегодня, 09:23
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Совокупный размер доходов депутатов гордумы превышает 100 млн рублей Опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные депутатами Тамбовской городской Думы Тамбовской области за 2019 год.

В целом доходы депутатов достаточно значительные, например, депутат Сергей Каширин заработал – 28,4 млн рублей, Геннадий Арзамасцев – 25,9 млн рублей, Антон Семибратов – 18 млн рублей, Дмитрий Толстых – 17,3 млн рублей. Совокупный размер доходов депутатов гордумы превышает 100 млн рублей
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