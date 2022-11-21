Для переноса ремонта водопроводов в Тамбове изменили концессионное соглашение Комментариев: 0



Решение позволило отложить на потом ряд ремонтов, не доделанных в этом году. Теперь строительство водовода на улице Студенецкой от Карла Маркса до Базарной перенесено с 2021-2022 годов на период до конца 2039 года. Водопровод от ВЗУ-6 до 3-его подъёма сделают не в 2030-2031 годах, а почти на 20 лет позже.



Специалисты отмечают, что два года назад на презентации концессии говорилось, что ремонты «РКС-Тамбов» будут выполнены полностью и вовремя. По словам председателя жилищного комитета Сергея Серёгина, руководство ООО допустило ряд ошибок в планировании и отметило нехватку средств, хотя в 2021 году его выручка составила 563,5 миллионов рублей.



«РКС-Тамбов» называло эти обвинения фейками, однако запланированные до 2021 года работы на скважине №29 завершены не были – об этом заявил депутат Евгений Ермолаев. Несмотря на это, в итоге изменение концессионного соглашения было преподнесено как необходимое и неизбежное. 22 ноября на внеочередном заседании Тамбовской гордумы депутаты проголосовали за изменение условий концессионного соглашения с ООО «РКС-Тамбов». Инициативу выдвинула администрация города – её поддержали 34 депутата из 36 - кроме представителей КПРФ Артёма Александрова и Григория Назарова.Решение позволило отложить на потом ряд ремонтов, не доделанных в этом году. Теперь строительство водовода на улице Студенецкой от Карла Маркса до Базарной перенесено с 2021-2022 годов на период до конца 2039 года. Водопровод от ВЗУ-6 до 3-его подъёма сделают не в 2030-2031 годах, а почти на 20 лет позже.Специалисты отмечают, что два года назад на презентации концессии говорилось, что ремонты «РКС-Тамбов» будут выполнены полностью и вовремя. По словам председателя жилищного комитета Сергея Серёгина, руководство ООО допустило ряд ошибок в планировании и отметило нехватку средств, хотя в 2021 году его выручка составила 563,5 миллионов рублей.«РКС-Тамбов» называло эти обвинения фейками, однако запланированные до 2021 года работы на скважине №29 завершены не были – об этом заявил депутат Евгений Ермолаев. Несмотря на это, в итоге изменение концессионного соглашения было преподнесено как необходимое и неизбежное.



