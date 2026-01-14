|
Экс-замглавы Тамбовской области Сергей Иванов останется под арестом до апреля
Вчера, 18:06
Московский суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Он будет находиться под стражей как минимум до 20 апреля.
Следственные органы настаивали на продлении меры пресечения, указав, что Иванов может повлиять на ход расследования или скрыться. В суде также обсуждался вопрос заграничного паспорта: по версии следствия, документ не найден, тогда как сам обвиняемый утверждает, что паспорт был изъят при обыске.
Сергей Иванов проходит фигурантом по делу о взяточничестве. По версии следствия, в период с 2015 по 2020 год, курируя агропромышленный комплекс региона, он получил дорогостоящее вознаграждение — охотничий карабин с комплектом оборудования стоимостью около 2,6 млн рублей. Следователи считают, что это было связано с покровительством коммерческим структурам при распределении субсидий и иной господдержки.
Расследование ведётся в рамках более масштабного уголовного дела, связанного с деятельностью группы компаний «Русагро». Ранее были арестованы основатель холдинга Вадим Мошкович и один из его топ-менеджеров Максим Басов. Им вменяются мошенничество и злоупотребление полномочиями. Позднее материалы, касающиеся возможной передачи взятки региональному чиновнику, выделили в отдельное производство.
Дело Сергея Иванова продолжает оставаться одним из самых резонансных антикоррупционных расследований, напрямую связанных с бывшим руководством Тамбовской области.
