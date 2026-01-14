К скандальному подрядчику «Дормострой» подан новый иск на 202 млн рублей 0 Компания «Дормострой», ранее работавшая в Тамбовской области, вновь оказалась в центре судебного разбирательства. На этот раз с иском на 202 млн рублей к подрядчику обратилось федеральное дорожное ведомство — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“». Заявление пока не принято к

Экс-замглавы Тамбовской области Сергей Иванов останется под арестом до апреля 0 Московский суд продлил срок ареста бывшему заместителю главы Тамбовской области Сергею Иванову. Он будет находиться под стражей как минимум до 20 апреля. Следственные органы настаивали на продлении меры пресечения, указав, что Иванов может повлиять на ход расследования или скрыться. В суде также

В Моршанском районе ищут арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых 0 В Тамбовской области началась процедура подбора арендатора для усадьбы Воронцовых-Дашковых — объекта культурного наследия федерального значения, расположенного в Моршанском районе. Право долгосрочной аренды выставлено на открытый аукцион федеральным Агентством по управлению и использованию

Местный «Стронгстрой» получил контракт на ремонт второго корпуса школы № 13 в Тамбове 0 Капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №13 имени Н.А. Кузнецова в Тамбове выполнит местное ООО «Стронгстрой». Компания стала победителем муниципального конкурса, оказавшись единственным участником, чья заявка соответствовала установленным требованиям. Контракт, подписанный 14

Власти Тамбовской области обсудили проблему уборки снега во дворах и ищут системное решение 0 В Тамбовской области региональные и федеральные дороги расчищаются в штатном режиме, подрядные организации обеспечены техникой и достаточными запасами песко-соляной смеси. При этом основное количество жалоб от жителей связано с уборкой снега во дворах. Об этом шла речь на рабочем совещании, которое

В Тамбовской области провели первое в 2026 году совещание по созданию ОЭЗ 0 В Правительстве Тамбовской области состоялось первое в новом году рабочее совещание, посвящённое созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Проект рассматривается региональными властями как один из ключевых стратегических инструментов развития экономики. Планируется,

В Тамбовской области начали проектирование электроснабжения будущей ОЭЗ 0 Корпорация развития Тамбовской области объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения создаваемой особой экономической зоны. На проектные работы планируется направить 9,8 млн рублей. Контракт предусматривает два этапа. В течение первых 50 дней подрядчику предстоит собрать исходные

«Котовские неваляшки» вложат 20 млн рублей в расширение производства 0 Производитель игрушек ООО «Котовские неваляшки» в Тамбовской области планирует инвестировать около 20 млн рублей в развитие и расширение производства. Реализация инвестиционного проекта рассчитана до конца 2027 года и позволит вдвое увеличить действующие мощности предприятия. Об этом сообщил

Администрация Тамбова подвела итоги новогодних каникул и обсудила проблемы уборки и ЖКХ 0 Глава администрации Тамбова Максим Косенков 12 января провёл первую в 2026 году общегородскую планёрку. Основной темой стали итоги работы городских служб в период новогодних каникул и текущие проблемные вопросы. Как отметил руководитель администрации, для служб жизнеобеспечения праздничные дни

Капремонт лицея № 21 в Тамбове обернулся уголовным делом о хищении бюджетных средств 0 История с затянувшимся капитальным ремонтом лицея № 21 в Тамбове получила уголовно-правовое продолжение. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали нарушения при расходовании средств, выделенных в рамках нацпроекта «Молодёжь и

Евгений Первышов поздравил тамбовских журналистов с Днём российской печати 0 Сегодня, 13 января, в России отмечается День печати — профессиональный праздник работников средств массовой информации. С поздравлением к журналистскому сообществу Тамбовской области обратился глава региона Евгений Первышов. В своём обращении руководитель области подчеркнул, что печатные и

Тамбовская агротехнологическая компания «Агродинамика» оказалась в центре судебных разбирательств 0 ООО «Агродинамика», занимающееся цифровыми решениями для сельского хозяйства и базирующееся в Тамбовской области, стало ответчиком по иску в Арбитражном суде Москвы. Московская компания ООО «Гермополис Технология» требует взыскать с тамбовского предприятия 86 млн рублей. Иск пока не принят к

Индустриальные парки «Котовск» и «Уварово»: где есть рост и где пока ждут инвесторов 0 Развитие индустриальных парков «Котовск» и «Уварово» стало одной из тем оперативного совещания у главы Тамбовской области Евгения Первышова. О ситуации на площадках доложил руководитель Корпорации развития региона Максим Сеструхин. Индустриальный парк «Котовск» сегодня фактически стал одной из

На трассе под Тамбовом продолжается капремонт моста через Разазовку 0 На автодороге «Тамбов – Шацк» – Парский Угол через Хлыстово продолжается капитальный ремонт моста через реку Разазовку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяжённость ремонтируемого участка составляет 368,13 метра, длина самого моста — 53,31 метра. Как сообщили

В 2026 году в Тамбовской области благоустроят почти 80 территорий за счёт федеральных средств 0 В Тамбовской области в 2026 году продолжится масштабная работа по обновлению общественных пространств и дворов. На эти цели предусмотрено 258,1 млн рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Как

Дело о взятках на госпредприятии: бывший директор АО «Тепличное» арестован в Тамбовской области 0 В Тамбовской области расследуется уголовное дело о получении взяток в отношении бывшего генерального директора акционерного общества с государственным участием. По данным следствия, преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, обвинение предъявлено по статье 290 УК РФ.

Прокуратура требует 216 млн рублей с подрядчика, сорвавшего строительство школы в Бокино 0 Прокуратура Тамбовской области обратилась в арбитражный суд с иском к подрядной организации, сорвавшей строительство школы в селе Бокино. Надзорное ведомство требует взыскать с ООО СК «Столица Приволжья» более 216 млн рублей. Иск был подан 29 декабря в Арбитражный суд Нижегородской области, однако

Аэропорт Тамбова временно закрыли для рейсов 0 Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Тамбове. В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолёты. Как пояснили в ведомстве, решение принято из соображений безопасности. Подобные ограничения для тамбовского аэропорта не редкость: последний раз они действовали в

Тамбовские «Котовские неваляшки» планируют усилить присутствие на рынке Вьетнама 0 Тамбовское предприятие «Котовские неваляшки» в 2026 году намерено расширить своё присутствие на рынке Вьетнама. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Завидов. По его словам, устойчивый интерес к традиционной русской игрушке во Вьетнаме открывает дополнительные возможности для

В Тригуляе вновь обострилась многолетняя проблема с электроснабжением 0 В посёлке Тригуляй городского округа Тамбов вновь обострилась хроническая проблема с электроснабжением. По словам местных жителей, перебои с подачей электроэнергии длятся не первый год, а в осенне-зимние периоды ситуация традиционно становится критической. Сейчас, утверждают жители, произошёл