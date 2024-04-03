Элементы благоустройства в сквере на бульваре Энтузиастов в Тамбове начали рассыпаться Комментариев: 0



Напомним, что работы по благоустройству бульвара стоимостью 28 млн рублей были проведены в прошлом году и завершились только осенью. Однако кажется, что качество установленных малых архитектурных форм хватило всего лишь на три месяца зимы.



«Про одноразовую посуду и одноразовый медицинский инвентарь я слышал. А вот про одноразовые парковые скамьи узнал только сегодня», — пошутил глава Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков в социальных сетях, выражая свое недовольство качеством проведенных работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».



Опять возникает вопрос о необходимости контроля за подрядчиками и их ответственности за некачественное выполнение работ. Как стало обычным делом, дороги приходят в негодность задолго до завершения гарантийного срока, деревянные скульптуры лопаются еще до открытия объекта, ступени триумфального спуска рассыпаются в песок, плитка начинает выпадать через несколько месяцев, а бетонные урны не выдерживают и одного сезона.



Возможно, это связано с использованием некачественных материалов или нарушением технологий. Если некачественные материалы были использованы по проекту и смете, то как такой проект был утвержден? Если в процессе работ были заменены на некачественные, то почему это не было обнаружено на этапе приемки работ? И если было обнаружено, то почему виновные не были привлечены к ответственности и не исправили свои «ошибки»?



Фото: Владимир Пеньков Тамбовчане обратили внимание, что вместе со снегом растаял не только асфальт, что уже стало обычным делом для Тамбова, но и бетонные урны и основания лавочек в недавно благоустроенной части бульвара Энтузиастов на участке между улицами Карла Маркса и Мичуринской.Напомним, что работы по благоустройству бульвара стоимостью 28 млн рублей были проведены в прошлом году и завершились только осенью. Однако кажется, что качество установленных малых архитектурных форм хватило всего лишь на три месяца зимы., — пошутил глава Общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков в социальных сетях, выражая свое недовольство качеством проведенных работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».Опять возникает вопрос о необходимости контроля за подрядчиками и их ответственности за некачественное выполнение работ. Как стало обычным делом, дороги приходят в негодность задолго до завершения гарантийного срока, деревянные скульптуры лопаются еще до открытия объекта, ступени триумфального спуска рассыпаются в песок, плитка начинает выпадать через несколько месяцев, а бетонные урны не выдерживают и одного сезона.Возможно, это связано с использованием некачественных материалов или нарушением технологий. Если некачественные материалы были использованы по проекту и смете, то как такой проект был утвержден? Если в процессе работ были заменены на некачественные, то почему это не было обнаружено на этапе приемки работ? И если было обнаружено, то почему виновные не были привлечены к ответственности и не исправили свои «ошибки»?Фото: Владимир Пеньков



