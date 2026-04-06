Тамбовчанам ответят на вопросы о недвижимости и банкротстве по «горячей линии» Росреестра
Вчера, 19:07
В апреле жители Тамбовской области смогут получить бесплатные консультации специалистов Росреестра по актуальным вопросам недвижимости и права. В регионе пройдут тематические «горячие линии».
Обратиться за консультацией можно будет с 9:00 до 12:30 по следующим темам:
9 апреля — кадастровый учёт в береговой полосе,
16 апреля — как перевести квартиру в дом блокированной застройки,
23 апреля — что делать, если в ЕГРН нет характеристик объекта,
30 апреля — роль финансового управляющего при банкротстве граждан.
В Росреестре отмечают, что такие консультации помогают разобраться в сложных правовых вопросах без лишних затрат времени и средств.
Кроме того, круглосуточно работает бесплатный кол-центр по номеру 8-800-100-34-34, где можно получить помощь по государственным услугам в сфере недвижимости.
