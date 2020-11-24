Как проверить объект недвижимости на юридическую чистоту Комментариев: 0



Чтобы покупка квартиры, земельного участка или другого объекта недвижимости не обернулась судебными тяжбами и принесла только положительные эмоции, необходимо быть уверенным в его юридической чистоте.



При покупке квартиры на вторичном рынке эксперты советуют в обязательном порядке проверять такие данные как право перехода собственности, наличие исполнительного производства или судебного дела о банкротстве, наличие незаконной перепланировки или каких-либо обременений. Разобраться в этих моментах поможет выписка из ЕГРН.



Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - является официальной базой объектов кадастрового учета. Целью создания подобного сервиса является предоставление полной и открытой информации о земельных участках, квартирах и данных о собственниках этих объектов.

Заказать выписку ЕГРН можно в любом многофункциональном центре или в офисах Росреестра. Однако, если нет желания посещать офис, то можно получить выписку онлайн на сайте



Процедура проверки объекта недвижимости довольно проста. Для этого на сайте необходимо указать кадастровый номер или адрес объекта. После оформления заявки и оплаты услуги по проверке объекта на указанный электронный адрес поступит полный отчёт о проверке недвижимости на юридическую чистоту. Скорость обработки заявок сервисом зависит от загруженности базы данных и составляет от 6 до 12 часов. Отчет будет сгенерирован в формате PDF. Стоимость выписки составляет 350 рублей.



Особенно актуальна подобная проверка в случае самостоятельной покупки квартиры на вторичном рынке. Выписка из ЕГРН покажет количество собственников, обременения и аресты, кадастровую стоимость квартиры. Кроме того, в справке будет представлена информация о технических характеристиках объекта недвижимости.



Кроме этого, можно заказать справку об истории перехода права на объект, которая покажет всех собственников с 1998 года, дату перехода и причину смены прав.



Сайт



Сервис гарантирует возврат денежных средств, если данные по объекту недвижимости не будут найдены или возникнут какие-либо технические сбои при обработке заказа. В любом случае техническая поддержка сайта оперативно поможет решить любую проблему при обращении с сервисом.



Необходимо отметить, что сервис работает с базами всех объектов, поставленных на учет в Управлении Росреестра, поэтому гарантирует актуальность и достоверность данных о недвижимости.



Проверка недвижимости перед покупкой - это важный и обязательный шаг при оформлении сделки. Это поможет избежать головной боли и судебных разбирательств в дальнейшем. За первое полугодие 2020 года резко возросло число преступлений, связанных с объектами недвижимости. Причем большинство случаев мошенничества касается вторичного рынка, число таких фактов за шесть месяцев 2020 года выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом.Чтобы покупка квартиры, земельного участка или другого объекта недвижимости не обернулась судебными тяжбами и принесла только положительные эмоции, необходимо быть уверенным в его юридической чистоте.При покупке квартиры на вторичном рынке эксперты советуют в обязательном порядке проверять такие данные как право перехода собственности, наличие исполнительного производства или судебного дела о банкротстве, наличие незаконной перепланировки или каких-либо обременений. Разобраться в этих моментах поможет выписка из ЕГРН.Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - является официальной базой объектов кадастрового учета. Целью создания подобного сервиса является предоставление полной и открытой информации о земельных участках, квартирах и данных о собственниках этих объектов.Заказать выписку ЕГРН можно в любом многофункциональном центре или в офисах Росреестра. Однако, если нет желания посещать офис, то можно получить выписку онлайн на сайте https://rosreester.net/ Процедура проверки объекта недвижимости довольно проста. Для этого на сайте необходимо указать кадастровый номер или адрес объекта. После оформления заявки и оплаты услуги по проверке объекта на указанный электронный адрес поступит полный отчёт о проверке недвижимости на юридическую чистоту. Скорость обработки заявок сервисом зависит от загруженности базы данных и составляет от 6 до 12 часов. Отчет будет сгенерирован в формате PDF. Стоимость выписки составляет 350 рублей.Особенно актуальна подобная проверка в случае самостоятельной покупки квартиры на вторичном рынке. Выписка из ЕГРН покажет количество собственников, обременения и аресты, кадастровую стоимость квартиры. Кроме того, в справке будет представлена информация о технических характеристиках объекта недвижимости.Кроме этого, можно заказать справку об истории перехода права на объект, которая покажет всех собственников с 1998 года, дату перехода и причину смены прав.Сайт https://rosreester.net/ – это простой и удобный онлайн-сервис проверки недвижимости на юридическую чистоту. Не выходя из дома за считанные часы у вас на руках будут актуальные данные об интересующем объекте – квартире или земельном участке. Сервис исследует объект на арест, обременение или залог, а также проверит собственника по базам МВД, судебных приставов, реестру судебных дел и реестру сведений о банкротстве.Сервис гарантирует возврат денежных средств, если данные по объекту недвижимости не будут найдены или возникнут какие-либо технические сбои при обработке заказа. В любом случае техническая поддержка сайта оперативно поможет решить любую проблему при обращении с сервисом.Необходимо отметить, что сервис работает с базами всех объектов, поставленных на учет в Управлении Росреестра, поэтому гарантирует актуальность и достоверность данных о недвижимости.Проверка недвижимости перед покупкой - это важный и обязательный шаг при оформлении сделки. Это поможет избежать головной боли и судебных разбирательств в дальнейшем.



