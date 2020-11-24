|
Как проверить объект недвижимости на юридическую чистоту
Вчера, 13:17
Комментариев: 0
Версия для печати
За первое полугодие 2020 года резко возросло число преступлений, связанных с объектами недвижимости. Причем большинство случаев мошенничества касается вторичного рынка, число таких фактов за шесть месяцев 2020 года выросло на 56% в сравнении со всем 2019 годом.
Чтобы покупка квартиры, земельного участка или другого объекта недвижимости не обернулась судебными тяжбами и принесла только положительные эмоции, необходимо быть уверенным в его юридической чистоте.
При покупке квартиры на вторичном рынке эксперты советуют в обязательном порядке проверять такие данные как право перехода собственности, наличие исполнительного производства или судебного дела о банкротстве, наличие незаконной перепланировки или каких-либо обременений. Разобраться в этих моментах поможет выписка из ЕГРН.
Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) - является официальной базой объектов кадастрового учета. Целью создания подобного сервиса является предоставление полной и открытой информации о земельных участках, квартирах и данных о собственниках этих объектов.
Заказать выписку ЕГРН можно в любом многофункциональном центре или в офисах Росреестра. Однако, если нет желания посещать офис, то можно получить выписку онлайн на сайте https://rosreester.net/.
Процедура проверки объекта недвижимости довольно проста. Для этого на сайте необходимо указать кадастровый номер или адрес объекта. После оформления заявки и оплаты услуги по проверке объекта на указанный электронный адрес поступит полный отчёт о проверке недвижимости на юридическую чистоту. Скорость обработки заявок сервисом зависит от загруженности базы данных и составляет от 6 до 12 часов. Отчет будет сгенерирован в формате PDF. Стоимость выписки составляет 350 рублей.
Особенно актуальна подобная проверка в случае самостоятельной покупки квартиры на вторичном рынке. Выписка из ЕГРН покажет количество собственников, обременения и аресты, кадастровую стоимость квартиры. Кроме того, в справке будет представлена информация о технических характеристиках объекта недвижимости.
Кроме этого, можно заказать справку об истории перехода права на объект, которая покажет всех собственников с 1998 года, дату перехода и причину смены прав.
Сайт https://rosreester.net/ – это простой и удобный онлайн-сервис проверки недвижимости на юридическую чистоту. Не выходя из дома за считанные часы у вас на руках будут актуальные данные об интересующем объекте – квартире или земельном участке. Сервис исследует объект на арест, обременение или залог, а также проверит собственника по базам МВД, судебных приставов, реестру судебных дел и реестру сведений о банкротстве.
Сервис гарантирует возврат денежных средств, если данные по объекту недвижимости не будут найдены или возникнут какие-либо технические сбои при обработке заказа. В любом случае техническая поддержка сайта оперативно поможет решить любую проблему при обращении с сервисом.
Необходимо отметить, что сервис работает с базами всех объектов, поставленных на учет в Управлении Росреестра, поэтому гарантирует актуальность и достоверность данных о недвижимости.
Проверка недвижимости перед покупкой - это важный и обязательный шаг при оформлении сделки. Это поможет избежать головной боли и судебных разбирательств в дальнейшем.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.