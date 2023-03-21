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» » По программе социальной газификации в Тамбовской области подано более 8,3 тыс. заявок

По программе социальной газификации в Тамбовской области подано более 8,3 тыс. заявок

Сегодня, 08:53
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Вопросы социальной догазификации рассмотрели на заседании регионального штаба по газификации, которое прошло в Токаревке под председательством Главы Тамбовской области Максима Егорова.

Сейчас по программе социальной газификации в Тамбовской области принято 8329 заявок, заключено 6637 договора на технологическое присоединение домовладений. До границ участка газ дошел в 5140 случаях. В 3870 случаях по желанию жителей выполнено полное подключение домовладений.

Максим Егоров подчеркнул важность программы газификации для региона и акцентировал внимание на оперативном решении вопросов, связанных с подключением голубого топлива к жилым домам, а также на проведении постоянной разъяснительной работы с гражданами. Для удобства жителей разработан целый комплекс мер поддержки участников программы.

Фото Павла Васильева
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