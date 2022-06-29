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Около 950 абонентов Тамбовской области подключены к газу по программе догазификации
29 июня 2022
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В регионе продолжается реализация областной программы социальной газификации. За это время выполнено полное подключение почти 950 домовладений.
Так, участницей программы стала Нелли Кирьянова из села Кузьмино-Гать Тамбовского района.
— Мы очень довольны! Благодаря участию в программе, сэкономили семейный бюджет. Теперь в доме у нас будет тепло, мы будем с горячей водой и работающей газовой плитой, — отметила Нелли Кирьянова.
По областной программе социальной газификации в регионе заключено 4230 договоров на технологическое присоединение домовладений. Сейчас до границ участка газ дошел в 2087 случаях. В 943 случаях по желанию жителей выполнено полное подключение домовладений.
Программа социальной газификации была утверждена по поручению Президента России Владимира Путина. Она реализуется при соблюдении нескольких требований: газификация населенного пункта, оформленная собственность или иное законное основание на дом и земельный участок, потребление газа для личных нужд. В Тамбовской области в сводный план-график включено 6254 негазифицированных домовладений. На данный момент принято 4618 заявок на догазификацию.
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