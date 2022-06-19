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» » До 2026 года крупные поселения планируют газифицировать

До 2026 года крупные поселения планируют газифицировать

Сегодня, 09:33
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До 2026 года крупные поселения планируют газифицировать Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о досрочной газификации нашего региона. В рамках соглашения до 2026 года планируется газифицировать крупные поселения в области.

По программе 57 котельных и 9815 домов в 120 населенных пунктах области будут подключены к газоснабжению. Таким образом, общий уровень газификации достигнет 90%.

Фото Павла Васильева
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