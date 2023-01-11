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В Тамбовской области принято 6350 заявок на догазификацию
Сегодня, 09:25
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12 января Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие во всероссийском совещании, посвященном выполнению программы социальной догазификации. Его провел заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
По словам зампреда Совета безопасности России, в 2022 году программа социальной газификации в стране прошла успешно, основные задачи выполнены.
— Программа социальной газификации, безусловно, одна из самых востребованных во всех регионах страны, — подчеркнул Дмитрий Медведев.
По программе социальной газификации в Тамбовской области принято 6350 заявок на догазификацию, заключено 6203 договора на технологическое присоединение домовладений. Сейчас до границ участка газ дошел в 4772 случаях. В 3334 случаях по желанию жителей выполнено полное подключение домовладений.
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