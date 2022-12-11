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Agrocode Awards 2022: РСХБ вручит главную агротех-премию страны

Вчера, 16:48
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Agrocode Awards 2022: РСХБ вручит главную агротех-премию страныСтал известен шорт-лист финалистов Agrocode Awards 2022 — всероссийской агротех-премии, которая проходит при поддержке Россельхозбанка второй год подряд. Премия присуждается за разработку самых эффективных прикладных решений в области агротехнологий в шести номинациях: Запуск года, Идея года, Цифровизация года, Лидер года, Еда будущего и Своя технология. За первенство в финале поборются 23 проекта.

«Agrocode Awards 2022 проходит уже второй год подряд. В 2022 году заявку на участие подали 310 проектов, что в 2,5 раза превышает прошлогодние показатели. Это невероятные результаты, такая заинтересованность агротехнической отраслью – показатель того, что сельское хозяйство в России становится всё более технологичным», - прокомментировала Юлия Гордонова, начальник управления корпоративных и социальных проектов Россельхозбанка.

Подать заявку на участие мог любой российский проект, имеющий количественные или качественные показатели успеха за 2021-2022 годы. Набор заявок в программу длился до 4 декабря, а уже 8 декабря был опубликован шорт-лист проектов, прошедших в финал премии. За победу поборются 23 проектов из разных сфер агротехнологий: точного земледелия, рыбоводства, геномной селекции, роботизации производственных процессов и других.

Номинанты, отобранные в шорт-лист по каждой номинации, приглашены на питчи перед членами жюри. По результатам питчей жюри проголосуют за лучший проект и объявят победителей на закрытой церемонии вручения премии, которая пройдет 15 декабря в Башне Империя в Москва-Сити при участии ведущих представителей агроиндустрии. В состав жюри премии вошли представители Россельхозбанка, Русагро, Таргет Агро, Уралхим Инновация, Иннополиса, ЛАНИТ-Интеграция, ИПУ РАН, Фонда «Сколково» и другие эксперты рынка агротехнологий.
Участники подавали заявки на участие в шести номинациях:

1. Цифровизации года: лучший софт, программный продукт, технология или digital-инструмент;
2. Еда будущего: инновационные технологии производства альтернативных продуктов питания;
3. Своя технология: успешные кейсы импортозамещения зарубежных решений;
4. Лидер года: лидер российского агротеха;
5. Запуск года: самый яркий продукт, совершивший прорыв на рынке в 2022 году;
6. Идея года: специальная номинация для исследователей и ученых.

Также в рамках премии состоится онлайн-конференция Agrocode Conf, которая включает выступления лучших проектов, номинированных на премию AgroCode Awards 2022, и победителей студенческого конкурса «Агролидеры России». Программа конференции уже доступна, а послушать онлайн-трансляцию с выступлениями номинантов сможет любой желающий после регистрации на сайте конференции.

АО «Россельхозбанк» (РСХБ) – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Актуальные новости по тематике агротехнологий, короткие питчи стартапов, анонсы релевантных мероприятий, сведения об инновационных разработках и инвестиционных сделках доступны в Telegram-канале Агротех Стартапы

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