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Проверка недвижимости перед покупкой поможет избежать неприятностей

10 декабря 2020
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Чтобы не стать жертвой мошенников на рынке недвижимости необходимо очень тщательно и скрупулезно подходить к проверке объекта перед покупкой.

Для проверки объекта недвижимости можно обратиться в МФЦ или получить выписку из Росреестра, но для этого требуется время. Для самостоятельной проверки достаточно обратиться в онлайн-сервис проверки недвижимости перед покупкой, например, https://rosreester.net/. База данных сервиса постоянно актуализируется, поэтому можно быть спокойным относительно достоверности предоставленной информации.

Для получения выписки ЕГРН на сайте https://rosreester.net/ необходимо ввести адрес объекта или его кадастровый номер. После оплаты на указанный адрес электронной почты в течение нескольких часов придет отчет, в котором будут указаны данные по объекту собственности – его кадастровый номер, статус, площадь, дата постановки на учет, текущий собственник, информация по регистрации, а также данные по обременениям, аресту, залогу, а также наличию задолженностей у собственника.

Проверка недвижимости перед покупкой поможет избежать неприятностейКроме этого, сервис позволяет бесплатно узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости по кадастровому номеру. Для этого нужно в поисковой строке указать адрес интересующей квартиры или земельного участка.

Помимо этого, сервис https://rosreester.net/ позволяет проверить земельный участок на юридическую чистоту. Также как и в случае с проверкой квартиры, в поисковой строке необходимо ввести адрес или кадастровый номер интересующего земельного участка. При наборе адреса система показывает всплывающие подсказки, поэтому найти нужный объект не составляет особого труда.

Стоимость отчета с основными характеристиками объекта недвижимости составляет 290 рублей. Это самый простой вариант отчета, включающий в себя данные о наличии обременений, аресте и залоге.

Можно также заказать отчет об истории владения объектом, стоимость такой выписки будет составлять 700 рублей.

Сервис позволяет также заказать полную проверку объекта недвижимости перед покупкой, включая проверку собственника. Полная проверка создана специально для того, чтобы исключить риск мошеннических действий при сделках с недвижимостью. Срок формирования выписки в данном случае составляет двое-трое суток, максимум пять рабочих дней. В выписке делается общее заключение и оценка рисков по объекту. Стоимость выписки составляет 2900 рублей.
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