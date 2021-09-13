|
Прокурор области встретился с дольщиками дома по ул. Киквидзе, 77Б
Сегодня, 11:00
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова. Прием осуществлялся с участием начальника Управления государственного строительного надзора области Зимнухова А.Н., генерального директора НО «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» Джафарова Ф.Д., прокурора Советского района Ельцова В.Н.
Прокурор области дал обратившимся на прием гражданам разъяснения действующего законодательства, поручил подчиненным провести проверку и при установлении нарушений действующего законодательства принять полный комплекс мер прокурорского реагирования.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.