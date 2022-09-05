|
После вмешательства прокуратуры приняты меры к недопущению загрязнения окружающей среды
Сегодня, 14:36
Комментариев: 0
Версия для печати
В конце августа текущего года Кирсановской межрайонной прокуратурой в рамках проверки соблюдения законодательства в сфере лесопользования установлен факт загрязнения земли и лесов сточными водами, вследствие их излива из городского канализационного коллектора, расположенного в одном из выделов лесного фонда Кирсановского участкового лесничества.
По данному факту прокуратурой в адрес главы города Кирсанова и директора ресурсоснабжающей организации внесены представления с требованиями о незамедлительном устранении нарушений.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования сотрудниками ООО «Водоканал» в начале сентября текущего года проведены аварийные работы по ликвидации порыва на линии системы централизованного водоотведения. Вытекание сточных вод на вышеуказанном участке было полностью исключено.
Благодаря вмешательству прокуратуры приняты незамедлительные меры к недопущению загрязнения окружающей среды.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.