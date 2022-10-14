|
В Тамбове на крыше жилого дома произрастали березы
Сегодня, 09:58
Комментариев: 0
Версия для печати
Долгие годы жильцы дома № 6 по ул. О. Кошевого добиваются от властей капитального ремонта кровли в доме и проведения работ по элементарному благоустройству двора.
Неразрешенных проблем накопилось столько, что каждый год жильцам приходится бороться то с канализацией, затопляющей подвал, то с порывами горячей воды, то с протекающей крышей, то с падающими деревьями на лавочки во дворе дома.
В частности, состояние кровли дома такое, что некоторое время назад на крыше произрастали березы. Каждый год её латают кусочками, и сейчас на напоминает пёстрое лоскутное одеяло, которое продолжает течь.
Комиссия из жилищной инспекции, осмотревшая крышу дома в июле этого года, пришла к выводу, что кровельное покрытие достигло высокой степени износа и требует скорейшего капитального ремонта.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.