Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная» 0 Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей

Победительницы областного конкурса научных работ из Токарёвки подняли актуальный вопрос 0 Учащиеся Токарёвской средней школы N2 Софья Христофорова и Дарья Лунина заняли первые два места в областном конкурсе научных работ «Постигая науку», который проводился в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

Бывший вице-губернатор Игорь Кулаков останется в СИЗО до 23 января 0 25 ноября Ленинский районный суд принял решение оставить бывшего вице-губернатора региона Игоря Кулакова в СИЗО. Он пробудет там до 23 января 2023 года.

В Новой Ляде загорелась баня 0 Днём 26 ноября в посёлке Новая Ляда (Тамбовский район) загорелась баня около поворота на Столовое. Сигнал о возгорании поступил в 13:18.

Гектары куриного помета отравляют жизнь жителям Токарёвки 0 Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.

На севере Тамбова соперники не поделили возлюбленную: взяли с собой друзей и устроили перестрелку 0 Утром 25 ноября в Тамбове на улице Агапкина случилась перестрелка. По сообщению регионального УМВД, двое мужчин поссорились из-за возлюбленной, и использовали для выяснения отношений перцовый газ, пневматический пистолет, а также двух своих друзей.

В Тамбове хотят запретить «наливайки», близкие к школам, домам и военным объектам 0 Администрация города Тамбова подготовила новый проект постановления: власти хотят ужесточить политику в отношении общепита, связанного с розливом алкогольных напитков. Под запреты подпадут торговые точки площадью не более 20 квадратных метров.

На депутата Александрова составили протокол за встречу с гражданами 0 Вчера на депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова сотрудники полиции составили очередной протокол за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к

Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков 0 По информации портала «ПроТамбов» в Москве был задержан бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске фирмой «Компьюлинк».

Перед Новым годом в Тамбовской области усилят патрулирование в лесах 0 5 декабря в Тамбовской области стартует операция лесных инспекторов «Ель-2022». Специалисты не только станут защищать зелёные зоны на машинах высокой проходимости, но и установят контрольные посты с видеонаблюдением.

Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфере 0 В Тамбовской области назначили министра труда и занятости населения - Михаила Филимонова. Напомним, ранее он был начальником одноимённого управления, которое реорганизовали в министерство в сентябре этого года.

Поклонники творчества ансамбля «Цвета радуги» могут помочь пройти коллективу в финал проекта «В Движении» 0 На танцевальном проекте «В Движении», где принимает участие ансамбль «Цвета радуги», запустили зрительское голосование. Коллектив, который соберёт больше всех голосов, получит путёвку в финал конкурса. Поддержать тамбовских танцоров можно, перейдя по ссылке

Администрацию Тамбовского района покидают руководители 0 Первый заместитель главы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка после долгих лет работы покидает свою должность. В конце ноября он переходит на работу в администрацию города Тамбова.

Восстановлены права заявительницы, обратившейся за помощью в прокуратуру 0 Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве по обращению местной жительницы.

Долгострой на Киквидзе за год завершит воронежская компания 0 В Тамбове остаётся недостроенным 10-этажный дом по адресу улица Киквидзе, 77Б. Конкурс на подрядчика, которому предстоит завершить работы, выиграла компания Воронеж Град. Заказчик - Тамбовский региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Новый торговый центр в Строителе может заблокировать проезд пожарных машин к дому 0 Новый торговый центр площадью 1600 квадратных метров планируют создать в Строителе между кафе «Алазани» и домом 13 мкр. Южный. Объект возведут прямо рядом с теплотрассой, газовыми коммуникациями, канализацией и кабелями связи.

Для переноса ремонта водопроводов в Тамбове изменили концессионное соглашение 0 22 ноября на внеочередном заседании Тамбовской гордумы депутаты проголосовали за изменение условий концессионного соглашения с ООО «РКС-Тамбов». Инициативу выдвинула администрация города – её поддержали 34 депутата из 36 - кроме представителей КПРФ Артёма Александрова и Григория Назарова.

Тамбовские экологи вместе с жителями Токаревского района обратились к губернатору 0 Экологи-общественники совместно с жителями Токаревского и Жердевского районов направили главе Тамбовской области Максиму Егорову обращение по экологической проблеме, вызванной деятельностью ОАО «Токаревская птицефабрика».

Александр Бобров получил 4 года условно 0 Ленинский районный суд приговорил к 4 годам условно бывшего главу администрации города Тамбова Александра Боброва за мошенничество.

В Тамбове запретили кататься с горки в Олимпийском парке 0 По решению городских властей в Тамбове запретили кататься с горки в Олимпийском парке. Запрет распространятся на тюбинги и санки.