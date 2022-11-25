Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков

Александр Бобров получил 4 года условно

Жители Тамбовского лесхоза выступили за присоединение к Москве

До пяти рублей подорожает проезд в общественном транспорте

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы

Тамбовскую область посетил представитель Уполномоченного по правам человека РФ

Депутат призвал отказаться от сомнительной инициативы укрупнения Тамбова

В Тамбовской области ввели режим ЧС из-за сильных дождей

Администрация Тамбова выделила инвалидам полуразрушенное помещение

Гордума может выступить с инициативой о присоединении шести населенных пунктов

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов

» » Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная»

Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная»

Сегодня, 10:11
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная» Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей компании ООО УК «Центральная».

Было установлено аварийное состояние кровли и необходимость ее скорейшего проведения капитального ремонта, в подвальных помещениях обнаружены течи на инженерных сетях ХВС, участки затопления и осадки из системы канализации. Выяснилось также, что в четвёртом подъезде дома отсутствует кабельный канал и распаечная коробка, а распределительный щит находится в общем доступе, а на втором этаже обнаружено растрескивание отделочного слоя стен в границах деформационного шва.

По факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в отношении должностного лица ООО УК «Центральная» возбуждено административное дело по факту осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Прокуратура направила представления в адрес администрации города Тамбова, водоканала, а также управления ТЭК и ЖКХ.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

По требованию прокуратуры суд обязал управляющую компанию очистить подвал м ...

Тамбовчане требуют навести порядок в деятельности управляющих компаний

За пользование недрами с нарушением условий лицензирования, на общество с о ...

На территории Октябрьского района выявлено незаконное строительство без спе ...

Управляющая компания несет ответственность за нарушение правил содержания ж ...

Жителей Мичуринска заливает канализацией



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная»

Сегодня, 10:11
0
Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей

Победительницы областного конкурса научных работ из Токарёвки подняли актуальный вопрос

Сегодня, 09:05
0
Учащиеся Токарёвской средней школы N2 Софья Христофорова и Дарья Лунина заняли первые два места в областном конкурсе научных работ «Постигая науку», который проводился в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина.

Бывший вице-губернатор Игорь Кулаков останется в СИЗО до 23 января

Сегодня, 08:59
0
25 ноября Ленинский районный суд принял решение оставить бывшего вице-губернатора региона Игоря Кулакова в СИЗО. Он пробудет там до 23 января 2023 года.

В Новой Ляде загорелась баня

Сегодня, 08:53
0
Днём 26 ноября в посёлке Новая Ляда (Тамбовский район) загорелась баня около поворота на Столовое. Сигнал о возгорании поступил в 13:18.

Гектары куриного помета отравляют жизнь жителям Токарёвки

Вчера, 10:18
0
Экологи Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина обратились к прокурору Тамбовской области Александру Гулягину по факту круглогодичного складирования под открытым небом «Токаревской птицефабрикой» куриного помёта на участке площадью более двух гектаров.

На севере Тамбова соперники не поделили возлюбленную: взяли с собой друзей и устроили перестрелку

Вчера, 09:29
0
Утром 25 ноября в Тамбове на улице Агапкина случилась перестрелка. По сообщению регионального УМВД, двое мужчин поссорились из-за возлюбленной, и использовали для выяснения отношений перцовый газ, пневматический пистолет, а также двух своих друзей.

В Тамбове хотят запретить «наливайки», близкие к школам, домам и военным объектам

Вчера, 09:19
0
Администрация города Тамбова подготовила новый проект постановления: власти хотят ужесточить политику в отношении общепита, связанного с розливом алкогольных напитков. Под запреты подпадут торговые точки площадью не более 20 квадратных метров.

На депутата Александрова составили протокол за встречу с гражданами

Вчера, 09:13
0
Вчера на депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова сотрудники полиции составили очередной протокол за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к

Задержан бывший вице-губернатор Игорь Кулаков

25 ноября 2022
0
По информации портала «ПроТамбов» в Москве был задержан бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Игорь Кулаков в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске фирмой «Компьюлинк».

Перед Новым годом в Тамбовской области усилят патрулирование в лесах

25 ноября 2022
0
5 декабря в Тамбовской области стартует операция лесных инспекторов «Ель-2022». Специалисты не только станут защищать зелёные зоны на машинах высокой проходимости, но и установят контрольные посты с видеонаблюдением.

Начальник областного управления труда и занятости населения стал региональным министром в той же сфере

25 ноября 2022
0
В Тамбовской области назначили министра труда и занятости населения - Михаила Филимонова. Напомним, ранее он был начальником одноимённого управления, которое реорганизовали в министерство в сентябре этого года.

Поклонники творчества ансамбля «Цвета радуги» могут помочь пройти коллективу в финал проекта «В Движении»

25 ноября 2022
0
На танцевальном проекте «В Движении», где принимает участие ансамбль «Цвета радуги», запустили зрительское голосование. Коллектив, который соберёт больше всех голосов, получит путёвку в финал конкурса. Поддержать тамбовских танцоров можно, перейдя по ссылке

Администрацию Тамбовского района покидают руководители

24 ноября 2022
0
Первый заместитель главы администрации Тамбовского района Виктор Скрипка после долгих лет работы покидает свою должность. В конце ноября он переходит на работу в администрацию города Тамбова.

Восстановлены права заявительницы, обратившейся за помощью в прокуратуру

24 ноября 2022
0
Прокуратурой Советского района г. Тамбова проведена проверка соблюдения законодательства об исполнительном производстве по обращению местной жительницы.

Долгострой на Киквидзе за год завершит воронежская компания

24 ноября 2022
0
В Тамбове остаётся недостроенным 10-этажный дом по адресу улица Киквидзе, 77Б. Конкурс на подрядчика, которому предстоит завершить работы, выиграла компания Воронеж Град. Заказчик - Тамбовский региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Новый торговый центр в Строителе может заблокировать проезд пожарных машин к дому

23 ноября 2022
0
Новый торговый центр площадью 1600 квадратных метров планируют создать в Строителе между кафе «Алазани» и домом 13 мкр. Южный. Объект возведут прямо рядом с теплотрассой, газовыми коммуникациями, канализацией и кабелями связи.

Для переноса ремонта водопроводов в Тамбове изменили концессионное соглашение

23 ноября 2022
0
22 ноября на внеочередном заседании Тамбовской гордумы депутаты проголосовали за изменение условий концессионного соглашения с ООО «РКС-Тамбов». Инициативу выдвинула администрация города – её поддержали 34 депутата из 36 - кроме представителей КПРФ Артёма Александрова и Григория Назарова.

Тамбовские экологи вместе с жителями Токаревского района обратились к губернатору

22 ноября 2022
0
Экологи-общественники совместно с жителями Токаревского и Жердевского районов направили главе Тамбовской области Максиму Егорову обращение по экологической проблеме, вызванной деятельностью ОАО «Токаревская птицефабрика».

Александр Бобров получил 4 года условно

22 ноября 2022
0
Ленинский районный суд приговорил к 4 годам условно бывшего главу администрации города Тамбова Александра Боброва за мошенничество.

В Тамбове запретили кататься с горки в Олимпийском парке

22 ноября 2022
0
По решению городских властей в Тамбове запретили кататься с горки в Олимпийском парке. Запрет распространятся на тюбинги и санки.

Авария оставила без холодной воды девять домов на юге Тамбова

22 ноября 2022
0
21 ноября в 9:20 девять домов на юге Тамбова остались без холодной воды из-за аварии на водоводе. Случай зафиксирован утром - в 9:20. Пострадали проживающие по следующим адресам:
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги