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Прокуратурой выявлены нарушения лицензионных требований со стороны УК «Центральная»
Сегодня, 10:11
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Органы прокуратуры совместно с иными контролирующими структурами провели комплексное обследование многоквартирного дома № 23А по ул. Московская после очередного обращения депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова по вопросу ненадлежащего обслуживания дома со стороны управляющей компании ООО УК «Центральная».
Было установлено аварийное состояние кровли и необходимость ее скорейшего проведения капитального ремонта, в подвальных помещениях обнаружены течи на инженерных сетях ХВС, участки затопления и осадки из системы канализации. Выяснилось также, что в четвёртом подъезде дома отсутствует кабельный канал и распаечная коробка, а распределительный щит находится в общем доступе, а на втором этаже обнаружено растрескивание отделочного слоя стен в границах деформационного шва.
По факту ненадлежащего содержания многоквартирного дома в отношении должностного лица ООО УК «Центральная» возбуждено административное дело по факту осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
Прокуратура направила представления в адрес администрации города Тамбова, водоканала, а также управления ТЭК и ЖКХ.
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