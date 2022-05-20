Тамбовчане требуют навести порядок в деятельности управляющих компаний Комментариев: 0



Не первый год депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров занимается домом № 23А по ул. Московская. Застарелых проблем, которые управляющая компания «УК «Центральная» не спешит решать, там немало: худая канализация, захламленность подвального помещения, протекающая кровля, неудовлетворительное состояние электрики.



По факту бездействия УК «Центральная» депутат обратился в прокуратуру, поскольку администрация Тамбова не особо активно вмешивается в решении проблем. Например, в 2020 году на жалобу по факту залития фекалиями подвала они ответили, что провести проверку не могут, так как существует запрет на проверки.



По запросу депутата Тамбовской городской Думы



В ходе проведенного осмотра подвального помещения установлено, что имеется строительный и бытовой мусор, также выявлена протечка трубы ХВС. В адрес руководителя управляющей компании внесено представление об устранении нарушений.



При этом показателен еще один момент. В ответе прокуратуры было написано, что обращения жителей указанного дома по вопросу ненадлежащего содержания подвального помещения в управляющую компанию не поступали. Жильцы дома очень удивились ответу, предоставив кипу жалоб в адрес УК за несколько лет, в том числе по подвалу.



Жители дома требуют навести порядок в деятельности управляющей компании. Жильцов в многоквартирных домах часто не устраивает работа управляющих компаний. Чтобы как-то воздействовать на нерадивых управленцев, жильцы обращаются за помощью в органы государственной власти и местного самоуправления.Не первый год депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров занимается домом № 23А по ул. Московская. Застарелых проблем, которые управляющая компания «УК «Центральная» не спешит решать, там немало: худая канализация, захламленность подвального помещения, протекающая кровля, неудовлетворительное состояние электрики.По факту бездействия УК «Центральная» депутат обратился в прокуратуру, поскольку администрация Тамбова не особо активно вмешивается в решении проблем. Например, в 2020 году на жалобу по факту залития фекалиями подвала они ответили, что провести проверку не могут, так как существует запрет на проверки.По запросу депутата Тамбовской городской Думы Артёма Александрова прокуратура выявила ряд нарушений, по которым как сама управляющая компания «УК Центральная», так и администрация города Тамбова бездействовали, несмотря на многочисленные обращения граждан.В ходе проведенного осмотра подвального помещения установлено, что имеется строительный и бытовой мусор, также выявлена протечка трубы ХВС. В адрес руководителя управляющей компании внесено представление об устранении нарушений.При этом показателен еще один момент. В ответе прокуратуры было написано, что обращения жителей указанного дома по вопросу ненадлежащего содержания подвального помещения в управляющую компанию не поступали. Жильцы дома очень удивились ответу, предоставив кипу жалоб в адрес УК за несколько лет, в том числе по подвалу.Жители дома требуют навести порядок в деятельности управляющей компании.



