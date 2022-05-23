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» » Председателем реготделения «Деловой России» избранна Анна Пудовкина

Председателем реготделения «Деловой России» избранна Анна Пудовкина

Сегодня, 09:28
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Председателем реготделения «Деловой России» избранна Анна Пудовкина На заседании членов регионального отделения «Деловой России» был избран новый председатель, им стала Анна Пудовкина, ранее депутат Тамбовской городской Думы, предприниматель.

«Деловая Россия» - общероссийская общественная организация, представляющая интересы частных несырьевых компаний, которые добиваются лидирующих позиций в своих отраслях.
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Председателем реготделения «Деловой России» избранна Анна Пудовкина

Сегодня, 09:28
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На заседании членов регионального отделения «Деловой России» был избран новый председатель, им стала Анна Пудовкина, ранее депутат Тамбовской городской Думы, предприниматель.

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