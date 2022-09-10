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Экспорт сахара в Тамбовской области увеличился на четверть

Сегодня, 11:24
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По данным Агроэкспорта, экспорт тамбовского сахара за 8 месяцев текущего года увеличился на четверть относительно аналогичного периода 2021 года. Все это время на экспорт отправляли сахар, выработанный из урожая 2021 года. В начале сентября текущего года 5 тамбовских сахарных заводов приступили к переработке нового урожая. Сейчас на предприятиях ведется активная подготовка производственных и складских помещений.

За сутки все сахарные заводы области вырабатывают 3,4 тысячи тонн сахара.
Ожидается что валовой сбор сахарной свеклы в этом году может быть на уровне 4,2 миллиона тонн, что позволит увеличить производство сахара на 10%.

Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства продукция сахарной отрасли Тамбовской области востребована за рубежом. Сахар направляется в Казахстан, Киргизию, Туркмению.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2022 года произведено более 69 тысяч тонн сахара. Это более, чем в 2 раза превышает прошлогодние показатели. Регион входит в тройку лидеров по производству сахара как в России, так и в Центральном федеральном округе.
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