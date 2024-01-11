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В Тамбове на Астраханской произошел порыв на сетях ГВС
Сегодня, 10:11
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Вчера ночью жители улицы Астраханская в Тамбове обратили внимание на густые клубы пара в районе Молодежного театра. Позднее выяснилось, что источником пара является бурлящий горячий источник, пробившийся из-под земли, а точнее — из-под асфальта.
Жители многократно пытались связаться с аварийной службой, звоня по всем известным номерам диспетчерских, но нигде не получили ответа. В это время мимо проезжала патрульная служба ГИБДД, которую граждане попросили о помощи, рассказав о происходящем. Сотрудники полиции смогли связаться с аварийной службой, которая пообещала направить рабочих для ликвидации аварии.
Вода продолжала разливаться по улице Астраханской до Пролетарской, где возле магазина автозапчастей "Би-би" образовалась крупная лужа, вызывая беспокойство среди местных жителей в частном секторе, которые опасались затопления своих домов.
Сотрудники ГИБДД оставались на месте происшествия и временно ограничили движение. Они вызвали тракторы, чтобы щетками размазать горячую воду и предотвратить ее скопление. По словам местных жителей, потоки горячей воды были перекрыты к полуночи. Затем на место приехала спецтехника, и воду быстро убрали, проведя зачистку, чтобы предотвратить замерзание и уменьшить скользкость дороги.
По предварительной информации, сообщенной депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым, произошел порыв на сетях горячего водоснабжения (ГВС). Коммунальные службы уже начали ликвидацию аварии.
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