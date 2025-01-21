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В Тамбове открылся кабинет для пациентов с сердечной недостаточностью
Вчера, 17:57
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В поликлинике имени Архиепископа Луки на севере Тамбова начал работу специализированный кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). Новый медицинский пункт открыт в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В кабинете врач-кардиолог проводит консультативную и диагностическую помощь, а также отбирает пациентов для плановой госпитализации в соответствии с рекомендациями Минздрава. Хроническая сердечная недостаточность характеризуется неспособностью сердца эффективно перекачивать кровь, что приводит к одышке, быстрой утомляемости, снижению физической активности и отёкам. Регулярные визиты особенно важны для больных на первой и второй стадиях заболевания.
Во время приёма кардиолог оценивает артериальное давление, пульс, сатурацию, вес, наличие отёков и одышки. Также контролируется выполнение необходимых обследований. Такой подход способствует предотвращению прогрессирования ХСН, уменьшению числа госпитализаций и улучшению качества жизни пациентов в первые месяцы после стационарного лечения.
Фото: Министерство здравоохранения Тамбовской области
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