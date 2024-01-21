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В поликлинике на севере Тамбова откроют травмпункт
Сегодня, 10:18
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На оперативном совещании, проведенном у Главы Тамбовской области Максима Егорова, обсудили качество и доступность травматологической помощи для жителей региона. В настоящее время травмпункты, функционирующие на базе детской областной больницы и больницы имени Архиепископа Луки, работают круглосуточно. Инициатива Максима Егорова предусматривает открытие еще одного травмпункта в Тамбове на базе новой поликлиники на севере города, который также будет работать круглосуточно.
И.о. министра здравоохранения области Алексей Овчинников отметил, что по сравнению с январем прошлого года количество обращений стало меньше среди детей и взрослых. Однако травмпункт больницы имени Архиепископа Луки ежедневно по-прежнему принимает от 59 до 244 человек в сутки. В связи с новогодними праздниками и неблагоприятными погодными условиями, Министерство здравоохранения организовало мониторинг обращений в травмпункты. Это направлено на возможность мобилизации дополнительных специалистов для оказания неотложной травматологической помощи.
Благодаря взаимодействию службы скорой помощи с региональной информационной медицинской системой, информация о пациентах, требующих экстренной помощи, поступает заранее в приемный покой медицинских организаций. Электронная очередь приема формируется сотрудниками регистратуры, учитывая тяжесть состояния пациентов. Во всех травмпунктах имеется достаточный запас медикаментов, гипсовых бинтов и средств передвижения для оказания помощи пациентам с травмами.
Готовое здание поликлиники, где откроется еще один травмпункт, находится в стадии подготовки к приему пациентов.
Фото: tambov.gov.ru
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