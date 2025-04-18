В Тамбове обсудили современные подходы к профилактике правонарушений среди подростков Комментариев: 0



Одним из ключевых докладчиков стала начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тамбовской области майор полиции Светлана Кузнецова. В своём выступлении, посвящённом профилактике деструктивного поведения среди подростков, она акцентировала внимание на необходимости учитывать региональные особенности при формировании мер воздействия на несовершеннолетних.



По её словам, работа с подрастающим поколением должна начинаться в семье и образовательных учреждениях. В Тамбовской области особое внимание уделяется сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведётся активная работа по вовлечению подростков в волонтёрские инициативы, экологические акции и иные формы социальной активности.



Одним из ярких примеров такой работы стала акция «Зарядка со стражем правопорядка», которую сотрудники полиции традиционно проводят в летних оздоровительных лагерях. Эти занятия помогают не только укрепить здоровье детей, но и наладить доверительное взаимодействие между подростками и представителями правоохранительных органов.



Светлана Кузнецова также напомнила о реализации в регионе программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022–2026 годы». Она направлена на формирование у молодёжи правосознания, уважения к закону и нравственным ценностям, что особенно важно в условиях стремительно меняющейся социальной среды.



Конференция в ТГУ стала важной площадкой для обмена практиками и поиска эффективных решений в сфере правовой профилактики, подтвердив актуальность комплексного подхода к работе с подростками. 18–19 апреля на базе института права ТГУ им. Г.Р. Державина проходит XIV научно-практическая конференция, посвящённая актуальным вопросам уголовного права и криминологии. В числе участников — специалисты правоохранительных органов, юристы, учёные и представители образовательной сферы.Одним из ключевых докладчиков стала начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Тамбовской области майор полиции Светлана Кузнецова. В своём выступлении, посвящённом профилактике деструктивного поведения среди подростков, она акцентировала внимание на необходимости учитывать региональные особенности при формировании мер воздействия на несовершеннолетних.По её словам, работа с подрастающим поколением должна начинаться в семье и образовательных учреждениях. В Тамбовской области особое внимание уделяется сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ведётся активная работа по вовлечению подростков в волонтёрские инициативы, экологические акции и иные формы социальной активности.Одним из ярких примеров такой работы стала акция «Зарядка со стражем правопорядка», которую сотрудники полиции традиционно проводят в летних оздоровительных лагерях. Эти занятия помогают не только укрепить здоровье детей, но и наладить доверительное взаимодействие между подростками и представителями правоохранительных органов.Светлана Кузнецова также напомнила о реализации в регионе программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022–2026 годы». Она направлена на формирование у молодёжи правосознания, уважения к закону и нравственным ценностям, что особенно важно в условиях стремительно меняющейся социальной среды.Конференция в ТГУ стала важной площадкой для обмена практиками и поиска эффективных решений в сфере правовой профилактики, подтвердив актуальность комплексного подхода к работе с подростками.



