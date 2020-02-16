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За период ожидания достройки дома № 46 по ул. Коммунальной умерло три человека
Сегодня, 09:06
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Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 в городе Тамбове обратились к генеральному директору АО «Дом РФ» с просьбой вмешаться в ситуацию с достройкой дома. Напомним, что застройщик ООО «Элитстрой», который ранее возглавлял почетный гражданин города Геннадий Берстенев, должен был сдать дом в апреле 2017 года, после срок сдачи перенесли на апрель 2019 года.
Дольщики просят руководителя АО «Дом РФ» инициировать процедуру банкротства своего застройщика. Цель открытия конкурсного производства в отношении застройщика, которой является предоставление участникам строительства гарантий по защите их прав и интересов, в том числе путем реализации их прав на выплату Фондом.
За период ожидания достройки дома № 46 по ул. Коммунальной умерло три человека, это дольщики или члены их семей.
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