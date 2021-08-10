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На Тамбовскую область обрушатся ливни с градом
Сегодня, 15:48
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Управление МЧС по Тамбовской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях на территории Тамбовской области. Сегодня ночью ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 19 м/с.
В этой связи нужно отложить поездки на личном транспорте и лучше оставаться дома. Машину лучше поставить в гараж, при его отсутствии автомобиль стоит парковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Фото: pixabay.com
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