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Студенты ТГТУ выступают против введения QR-кодов
Сегодня, 09:51
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На фоне введения с февраля обязательных QR-кодов для прохождения в корпуса ТГТУ студенты сформировали инициативную группу. Инициативная группа студентов планирует провести собрание против обязательного введения кодов, а также обратиться в адрес руководства университета и прокуратуры.
Прецедент был в городе Санкт-Петербурге. Прокуратура принесла протест на приказ ректора СПбГУП, в соответствии с которым были введены очный и дистанционный режимы для студентов, заключивших с вузом договоры о дневной форме обучения. Прокуратура сочла недопустимым ставить режим обучения в зависимость от предоставления документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 либо наличие медицинских противопоказаний к прививке.
По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, на фоне снятия с рассмотрения федерального закона о QR-кодах подобные планы не выдерживают никакой критики. Тем самым руководство университета де-факто ограничит студентов в получении образовательных услуг, в том числе тех, кто обучается на платной основе.
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