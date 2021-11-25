|
В Тамбове прошёл многолюдный народный сход против QR-кодов
Сегодня, 18:18
Комментариев: 0
Версия для печати
В субботу, 27 ноября, в Тамбове состоялся многолюдный народный сход граждан с участием депутатов от КПРФ, который выступил против введения в стране QR-кодов и принудительной вакцинации. Участники акции держали плакаты: «QR-коду нет! Мы – не товар, мы – люди!» и табличками с перечёркнутым QR-кодом.
Проект закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» был одобрен на вчерашнем заседании областной Думы благодаря исключительно голосам депутатов от «Единой России» и «Родины».
Тамбовчане на акции потребовали от властей всех уровней: безусловной отмены и отказа от любых проектов повсеместного введения QR-кодов; немедленного сложения полномочий тех руководителей и депутатов всех уровней, которые, пойдя против интересов большинства принимают подобные законопроекты.
Против самой вакцинации, собравшиеся не выступали, признавая её необходимость, но на добровольной основе.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.