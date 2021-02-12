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В городе Тамбове планируют провести «народный сход»
Сегодня, 16:22
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22 февраля в 12 часов у памятника Зои Космодемьянской в городе Тамбове депутаты-коммунисты планируют провести народный сход под лозунгами: «За: Социализм, Свободу, Справедливость, Равенство» и «Против: Вранья, Воровства, Произвола».
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артем Александрова, формат акции не требует согласования с властями.
«В российском обществе есть запрос на перемены, который не остановить штрафами и арестами, - считает Артем Александров. - Коронакризис, обостривший мировой экономический кризис, пробуждает граждан к политической борьбе. За последний год стоимость жизни, включая продукты питания, цены на ЖКХ, резко взлетела вверх, чего не скажешь о наших доходах».
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