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» » В Тамбове вновь прошла протестная акция

В Тамбове вновь прошла протестная акция

Вчера, 20:33
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В Тамбове вновь прошла протестная акция Сегодня в городе Тамбове прошла очередная протестная акция от памятника Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл». Участники несанкционированного мероприятия потребовали свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному и выразили недоверие действующей власти.

По информации УМВД России по Тамбовской области в акции приняли участие 48 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 12 граждан. Практически все организаторы предыдущего мероприятия, отбывают административный арест, в том числе журналист Сергей Степанов.

И вновь разгорелась жаркая дискуссия вокруг протестных акций. По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в Тамбовской городской Думе Александра Орионова, протест имеет зарубежный след.

«Протест имеет скрытых бенефициаров - наших "зарубежных партнеров", которым нужен casus belli, повод к политической войне, к разрушению российской государственности. И главная ложь в том, что людям, вышедшим "на прогулку", об этом никто никогда не расскажет. Они - наивно "За свободу!"... Увы, лишь как орудие в чужих, коварных, и отнюдь несвободолюбивых руках», - убежден Александр Орионов.

Другого мнения придерживается депутат гордумы Артем Александров, который считает, что вне зависимости от политических взглядов граждане имеют право на мирные собрания.

«Более того, считаю, не должно быть ограничения гражданских прав под видом борьбы с коронавирусом, отменять под этим предлогом свободу собрания недопустимо. В феврале мы планируем провести масштабную протестную акцию в городе Тамбове, о времени и месте будет сообщено дополнительно. Коронакризис, обостривший мировой экономический кризис, пробуждает граждан к политической борьбе. За последний год стоимость жизни, включая продукты питания, цены на ЖКХ, резко взлетела вверх, чего не скажешь о наших доходах», - отмечает Артем Александров.

Фото - Алексей Бучнев
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В Тамбове вновь прошла протестная акция

Вчера, 20:33
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Сегодня в городе Тамбове прошла очередная протестная акция от памятника Зои Космодемьянской до ЛДС «Кристалл». Участники несанкционированного мероприятия потребовали свободу политзаключенным, в том числе Алексею Навальному и выразили недоверие действующей власти.

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