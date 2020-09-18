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» » В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!»

В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!»

Сегодня, 08:07
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В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!»19 сентября в городе Тамбове на площади у памятника Зое Космодемьянской прошло собрание, организованное местным отделением КПРФ, на котором были обсуждены вопросы, связанные с итогами выборов главы администрации Тамбовской области.

По мнению участников акции, выборы прошли с массовыми нарушениями избирательного законодательства, а в отдельных территориях не соответствуют реальному волеизъявлению граждан.

«В тех селах, в тех городах, где не осталось работы, социальной инфраструктуры, где нет дорог, нормальных условий для жизни, не может быть явка 90% и больше и поддержка за Никитина 95%. Это самое настоящее надругательство над здравым смыслом и над жителями Тамбовской области! Поэтому мы заявляем о том, что Никитин — не наш губернатор!», - заявил депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.

В районах области, где наблюдатели отсутствовали, либо их было недостаточно, официальные результаты «поддержки» Александра Никитина превышают 90%, что слишком очевидно противоречит реальности – отметили выступающие на собрании.
Кандидат в депутаты городской Думы Роман Кребс в своем выступлении рассказал о нарушениях в день выборов.

Депутат Тамбовской областной Думы Андрей Жидков отметил, что демократические выборы убиты окончательно и бесповоротно.

По итогам собрания была принята резолюция, в которой участники потребовали от представителей «Единой России» уйти «со всех постов и регионов», отменить итоги губернаторских выборов в Тамбовской области.
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Сегодня, 08:07
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