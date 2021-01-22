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В Тамбове прошла акция под лозунгом: "Россия будет свободной"
Вчера, 18:42
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Сегодня в городе Тамбове прошло несогласованное публичное мероприятие под лозунгом: "Россия будет свободной".
В акции приняли участие, как сторонники Алексея Навального, которые выступили за его освобождение, так и горожане, чтобы выразить недоверие действующей власти.
Участники акции собрались у памятника Зое Космодемьянской и прошлись по улице Советской в направлении «Кристалла».
Все прошло мирно, полиция практически не вмешивалась.
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