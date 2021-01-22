«Разрушение государственности» или «Право на свободу собраний» Комментариев: 0



В городе Тамбове несогласованная акция прошла мирно и без задержаний - участники шествия, как и сотрудники полиции, вели себя корректно. Сторонники Алексея Навального устроили импровизированное шествие по улице Советской до ЛДС «Кристалл». Причем были представители разных политических движений, в том числе «Яблоко», КПРФ и националисты, которые выступили со своими требованиями. По разным подсчетам в мероприятии приняло участие более 500 человек.



Бывший депутат Тамбовской городской Думы, член партии «Единая Россия» Алексей Власкин заявил, что «сейчас делает Навальный и его сообщники — это разрушение Российской государственности в интересах иностранных государств, а не борьба против коррупции».



Председатель общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков назвал происходящее «политической педофилией».



«Убеждён: это «красная черта»- использовать детей в сомнительных политических целях, прикрываться ими как щитом от полиции на несанкционированных митингах недопустимо», - Владимир Пеньков.



Иного мнения придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который считает, что каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.



«Можно поддерживать или не поддерживать, того или иного политика, но у граждан должно быть право на свободу мирных собраний и ассоциаций. В 2020 году, органы местного самоуправления с подачи администрации Тамбовской области продолжили порочную практику, сложившуюся ранее, отказа в согласовании коммунистам публичных мероприятий, а с началом «эпидемии» вообще получили железный предлог в отказе проведения любых мероприятий. Но мы всё равно идем к людям. Сейчас за собрания в Котовске в 2020 году пытаются привлечь лидера тамбовских коммунистов Андрея Жидкова, хотя полиция не нашла в его действиях нарушений, но местная администрация считает иначе», - отмечает Артем Александров. Уличные акции 23 января, которые прошли в поддержку политзаключенных, вызвали противоположны оценки среди общественности и политиков.В городе Тамбове несогласованная акция прошла мирно и без задержаний - участники шествия, как и сотрудники полиции, вели себя корректно. Сторонники Алексея Навального устроили импровизированное шествие по улице Советской до ЛДС «Кристалл». Причем были представители разных политических движений, в том числе «Яблоко», КПРФ и националисты, которые выступили со своими требованиями. По разным подсчетам в мероприятии приняло участие более 500 человек.Бывший депутат Тамбовской городской Думы, член партии «Единая Россия» Алексей Власкин заявил, чтоПредседатель общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков назвал происходящее «политической педофилией».- Владимир Пеньков.Иного мнения придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который считает, что каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций., - отмечает Артем Александров.



