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«Разрушение государственности» или «Право на свободу собраний»
Сегодня, 08:54
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Уличные акции 23 января, которые прошли в поддержку политзаключенных, вызвали противоположны оценки среди общественности и политиков.
В городе Тамбове несогласованная акция прошла мирно и без задержаний - участники шествия, как и сотрудники полиции, вели себя корректно. Сторонники Алексея Навального устроили импровизированное шествие по улице Советской до ЛДС «Кристалл». Причем были представители разных политических движений, в том числе «Яблоко», КПРФ и националисты, которые выступили со своими требованиями. По разным подсчетам в мероприятии приняло участие более 500 человек.
Бывший депутат Тамбовской городской Думы, член партии «Единая Россия» Алексей Власкин заявил, что «сейчас делает Навальный и его сообщники — это разрушение Российской государственности в интересах иностранных государств, а не борьба против коррупции».
Председатель общественной палаты Тамбовской области Владимир Пеньков назвал происходящее «политической педофилией».
«Убеждён: это «красная черта»- использовать детей в сомнительных политических целях, прикрываться ими как щитом от полиции на несанкционированных митингах недопустимо», - Владимир Пеньков.
Иного мнения придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который считает, что каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.
«Можно поддерживать или не поддерживать, того или иного политика, но у граждан должно быть право на свободу мирных собраний и ассоциаций. В 2020 году, органы местного самоуправления с подачи администрации Тамбовской области продолжили порочную практику, сложившуюся ранее, отказа в согласовании коммунистам публичных мероприятий, а с началом «эпидемии» вообще получили железный предлог в отказе проведения любых мероприятий. Но мы всё равно идем к людям. Сейчас за собрания в Котовске в 2020 году пытаются привлечь лидера тамбовских коммунистов Андрея Жидкова, хотя полиция не нашла в его действиях нарушений, но местная администрация считает иначе», - отмечает Артем Александров.
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