Администрация Котовска пытается привлечь коммунистов за собрания Комментариев: 0



Руководство Котовска недовольно работой местных полицейских, которые отказались привлекать к административной ответственности коммунистов по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. По мнению властей это были не собрания, а несанкционированные митинги.



Напомним, что весной прошлого года по просьбе котовчан депутаты-коммунисты провели в городе несколько собраний по обсуждению вопросов местного значения, которых накопилось немало. При этом акции прошли без флагов, плакатов и звукоусиливающей техники.



«Нашим мероприятиям очень противились местные власти, начиная с того, что агитаторов задерживали и шли бесконечные доносы в правоохранительные органы. По заявлению главы города Котовска А.М. Плахотникова и его заместителей ОМВД России по городу Котовску неоднократно проводилась проверка законности наших действий – нарушений выявлено не было», - отмечает Артем Александров.



К слову, в прошлом году против Александрова была организована травля: на него даже пытались возбудить уголовное дело из-за заграничной командировки на предыдущем месте работы. Местный активист Денис Ермаков, который выступил с заявлением в защиту Алексея Плахотникова от нападок коммунистов и со скандалом покинувший ряды КПРФ, буквально завалил правоохранительные органы обращениями насчёт командировки Александрова. Администрация города Котовска подала в суд об оспаривании отказа ОМВД России по городу Котовску в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении Андрей Жидкова, который весной 2020 года выступал организатором собраний граждан в городе Котовске.Руководство Котовска недовольно работой местных полицейских, которые отказались привлекать к административной ответственности коммунистов по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления. По мнению властей это были не собрания, а несанкционированные митинги.Напомним, что весной прошлого года по просьбе котовчан депутаты-коммунисты провели в городе несколько собраний по обсуждению вопросов местного значения, которых накопилось немало. При этом акции прошли без флагов, плакатов и звукоусиливающей техники.- отмечает Артем Александров.К слову, в прошлом году против Александрова была организована травля: на него даже пытались возбудить уголовное дело из-за заграничной командировки на предыдущем месте работы. Местный активист Денис Ермаков, который выступил с заявлением в защиту Алексея Плахотникова от нападок коммунистов и со скандалом покинувший ряды КПРФ, буквально завалил правоохранительные органы обращениями насчёт командировки Александрова.



