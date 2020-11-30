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Следственные органы подтвердили отсутствие состава преступлений в действиях Артёма Александрова
Вчера, 15:57
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Следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК России по Тамбовской области по результатам дополнительной проверки отказался возбуждать уголовное дело в отношении депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в связи с отсутствием составов преступлений предусмотренных ст. ст. 159 (мошенничество), 198 (уклонение от уплаты налогов), 204 (коммерческий подкуп), 290 (получение взятки) УК РФ.
Уголовное дело против депутата пытался возбудить общественный деятель, ныне депутат Котовского городского совета народных депутатов Денис Ермаков, который обратился в прокуратуру, следственные органы, МВД, налоговую.
По мнению заявителя, Артем Александров якобы не задекларировал в качестве дохода оплаченную служебную поездку в начале 2018 года и таким образом нарушил налоговое законодательство и законодательство о противодействии коррупции.
«Как я ранее заявлял, рассматриваемые телодвижения связаны с моей политической деятельностью, в том числе в городе Котовске. По моему мнению, руками Ермакова отдельные единороссы хотели свести с нами счеты, после того как мы активизировали протестную деятельность в городе Котовске», — прокомментировал ситуацию Артём Александров.
Напомним, что вначале 2020 года в городе Котовске коммунистов задерживали за раздачу газет, местные власти писали заявления в прокуратуру и полицию, якобы представители КПРФ проводили несанкционированные акции протеста.
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