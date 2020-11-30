АО «ТКС» может не успеть завершить ремонт коллектора на Гастелло до 15 декабря 0 Продолжаются работы по ремонту коллектора на ул. Гастелло в городе Тамбове. Дорогу на участке от улицы Районной до Лётного переулка, которую обещали перекрыть на несколько дней для замены участка, так и не открыли.

Жильцов аварийного дома 41 по улице Кронштадтской переселят через несколько лет 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в дистанционной форме провел прием граждан.

В Тамбове приступят к отлову собак 0 В рамках постановления «Об оказании содействия в связи с установлением карантина по бешенству животных» в городе Тамбове сотрудники МБУ «Спецтехуниверсал» начнут проводить отлов собак.

ФК «Тамбов» задолжал игрокам более 40 млн рублей 0 В ноябре 2020 г. в ходе проведения Государственной инспекции труда в Тамбовской области очередной проверки соблюдения требований трудового законодательства Ассоциации футбольного клуба «Тамбов» выявлены факты невыплаты заработной платы игрокам клуба.

Врачам приходится работать на износ: количество вызовов выросло в 4 раза 0 В рамках еженедельной планерки глава администрации Тамбовской области заслушал информацию о борьбе в регионе с коронавирусной инфекцией.

Следственные органы подтвердили отсутствие состава преступлений в действиях Артёма Александрова 0 Следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК России по Тамбовской области по результатам дополнительной проверки отказался возбуждать уголовное дело в отношении депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в связи с отсутствием составов преступлений предусмотренных ст.

От коронавируса ушел из жизни один из талантливых актеров Драмтеатра 0 Ушел из жизни один из талантливых актеров Тамбовского драматического театра Валерий Голобородов. Актер умер в больнице от последствий, вызванных коронавирусом.

Рекультивация мичуринской свалки рассматривается в суде 0 Продолжается судебное разбирательство между ООО «Эколекарь» (компанией из Ивановской области) и управлением городского хозяйства администрации города Мичуринска по вопросу рекультивации местной свалки.

В Тамбовской области деревни подключают к газоснабжению 0 В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» еще три деревни в Староюрьевском районе подключили к газоснабжению.

В Тамбове зафиксирован рост цен на продукты 0 С начала года рост цен на продовольственные товары в Тамбовской области превысил 4%.

На следующей неделе ожидается до минус 10 градусов 0 На смену промозглой погоде на следующей неделе Тамбовскую область ожидают зимние морозы.

Дефицит бюджета города Тамбова превышает 100 млн рублей 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение о внесении изменений в бюджет Тамбова за счет привлечения дополнительной поддержки в размере 167 млн рублей.

В Тамбовской области могут поменять прокурора 0 По информации издания «Ъ-Черноземье» в ближайшее время прокуроры Александр Гулягин (Воронежская область) и Николай Саврун (Тамбовская область) могут поменяться постами.

В Мичуринске увековечили память офицера, погибшего в Сирии 0 В Мичуринске увековечили память земляка, погибшего при выполнении служебного долга в Сирии.

Авария на водоводе на севере Тамбова ликвидирована 0 Завершены авариной-восстановительные работы на водоводе ДУ 600 сразу по двум адресам: Рылеева 63/4 и ул. Советская 212 к3, где на днях произошли серьезные порывы.

Обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» вышли к администрации области 0 Вчера обманутые пайщики КПК «Золотая Русь» недалеко от администрации Тамбовской области провели внеочередное собрание, где обсудили наболевшие вопросы, связанные с банкротством кооператива и уголовным делом. У пайщиков есть вопросы, как к руководству кооператива, так и губернатору.

В Тамбовской области скверы будут называть в честь ветеранов ВОВ 0 По итогам заседания ветеранских и общественных организаций региона принято решение разбить к 9 мая 2021 года скверы, которые будут носить имена ветеранов Великой Отечественной войны.

В Тамбовской области найти работу в два раза легче, чем в Москве 0 Администрация Тамбовской области сообщает, что в нашем регионе найти работу в два раза легче, чем в Москве. Чиновники делают такой вывод на основе исследования аналитики hh.ru.

Главным госинспектором труда в области назначена Ольга Артамонова 0 В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 11-тк от 25.11.2020 г. руководителем Государственной инспекции труда в Тамбовской области – главным государственным инспектором труда в Тамбовской области назначена Артамонова Ольга Владимировна.

Завод «Пигмент» сделал 31 декабря нерабочим днем 0 Руководство завода «Пигмент» приняло решение сделать 31 декабря нерабочим днем, в этой связи работники предприятия завтра будут отрабатывать предпраздничный день.