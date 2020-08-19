На депутата Артема Александрова составили протокол об административном правонарушении Комментариев: 0



Позиция заявителя строилась на том, что выдержка из статьи: «Мы, коммунисты, выступаем за советскую власть, которая кардинальным образом отличается от буржуазных институтов власти. Один из главных принципов советов – принцип «императивного мандата»…» - по ее мнению является предвыборной программой Тамбовского областного отделения КПРФ на выборах депутатов Тамбовской городской Думы. Следовательно, статья должна была быть опубликована в сетевом издании «ПРАВО68» на правах предвыборной агитации.



«Посыл, что мы коммунисты выступаем за советскую власть – является предвыборной агитацией, не выдерживает никакой критики. Данная позиция не относится к выборам в Тамбовскую городскую Думу, поскольку в ней излагается стратегическая цель коммунистов после прихода к власти на уровне Российской Федерации по реформированию всей политической системы», — считает Артём Александров.



На Артёма Александрова составили протокол об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП РФ («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»). В понедельник пройдет заседание суда.

Избирательная комиссия города Тамбова по жалобе Ксении Нуждиной признала статью депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артема Александрова под названием «Обещания и реальность» незаконной агитацией. В статье депутат анализирует «Стратегию-2020», которая должна была кардинальным образом улучшить жизнь жителей города Тамбова.Позиция заявителя строилась на том, что выдержка из статьи: «Мы, коммунисты, выступаем за советскую власть, которая кардинальным образом отличается от буржуазных институтов власти. Один из главных принципов советов – принцип «императивного мандата»…» - по ее мнению является предвыборной программой Тамбовского областного отделения КПРФ на выборах депутатов Тамбовской городской Думы. Следовательно, статья должна была быть опубликована в сетевом издании «ПРАВО68» на правах предвыборной агитации.— считает Артём Александров.На Артёма Александрова составили протокол об административном правонарушении по статье 5.12 КоАП РФ («Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах»). В понедельник пройдет заседание суда.



