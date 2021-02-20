В Тамбове коммунисты провели «народный сход» 0 Сегодня в городе Тамбове у памятника Зои Космодемьянской состоялась акция, приуроченная к 23 февраля. Организаторами так называемого «народного схода» выступили депутаты от КПРФ.

В Тамбовской области капитально отремонтируют два ж/д переезда 0 В 2021 году по линии Юго-Восточной железной дороги будет отремонтировано два железнодорожных переезда: Бокино – Кариан-Строганово, расположенной в рабочем посёлке Знаменка и Кочетовка – Турмасово, проходящим через город Мичуринск.

В Ржаксинском районе загорелась школа 0 В 02:30 22.02.2021 г. в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании деревянных перекрытий в помещении спортазала филиала МБОУ "Ржаксинская СОШ №2" им Г.А. Пономарева по адресу: Тамбовская

В области выросли цены на продукты питания 0 Служба статистики продолжает фиксировать рост цен на услуги и продукты питания в Тамбовской области.

Без повышения тарифов капремонт водопровода в Тамбове невозможен 0 В администрации города Тамбова прошли общественные обсуждения концессионного соглашения, предложенного ОАО «Российские коммунальные системы» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения города.

После 15 лет игры в лотерею мужчина выиграл загородный дом 0 Житель Тамбовской области Абдусамад Гулов после 15 лет игры в лотерею выиграл загородный дом.

На смену холодной погоде в Тамбов придёт потепление 0 На следующей неделе в Тамбов придет потепление, правда, ближе к выходным. В среду нас еще будут ждать 30 градусные морозы, а вот в субботу днем потеплеет до 2 градусов тепла.

«Ладесол-Тамбов» привлек дополнительное финансирование от МСП Банка 0 ООО «Ладесол Тамбов» привлекло кредит от МСП Банка на 400 млн руб. под 7,75% годовых. Кредит пойдет на завершение строительства биотехнологического комбината в индустриальном парке «Уварово» в Тамбовкой области.

В Тамбове завершили аварийные работы на водоводе 0 Ночью сотрудники тамбовского водоканала завершили работы по замене поврежденного участка водовода диаметром в 600 мм на улице Советской города Тамбова.

Стадион «Спартак» не может соответствовать требованиям РПЛ 0 Жители города Тамбова продолжают задавать вопросы, связанные с реконструкцией стадиона «Спартак».

Аномально холодная погода не покидает Тамбовскую область 0 20 февраля на территории Тамбовской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 7 и более градусов. В таких условиях важно соблюдать правила поведения, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений.

В ближайшие дни начнется строительство бассейна в Котовске 0 В ближайшие время начнется первый этап строительства спортивного объекта в Котовске - подготовка площадки под бассейн.

В Тамбове произошла крупная авария на водоводе 0 Сегодня в городе Тамбове на улице Советской произошло повреждение чугунного водовода диаметром 600 мм.

Тамбов погрузился в топливный коллапс 0 Последние дни в городе Тамбове сложился поистине топливный коллапс. У единственной метановой заправки в областном центре образовались огромные очереди из автобусов и машин. Из-за технического сбоя перестали работать несколько заправочных колонок. Автомобилисты часами не могут заправить свои машины.

При строительстве детской площадки на Набережной выявлены признаки мошенничества 0 Органами прокуратуры выявлены признаки покушения на мошенничество при исполнении муниципального контракта подрядной организацией ООО «СТИНЭК» по благоустройству сквера в районе ул. Набережной, 32/2. Этот тот самый сквер, который в прошлом году городские власти отказались принимать.

Бывший директор лесхоза пойдет под суд 0 Прокурором утверждено обвинительное заключение по обвинению бывшего директора ТОГАУ «Цнинский лесхоз» в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получения взятки).

В 2021 году создадут 1500 рабочих мест для организации общественных работ 0 В администрации Тамбовской области взят курс на создание новых рабочих мест. В текущем году в области будет создано не менее 1500 рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ.

Сегодня без электричества останутся более 30 улиц 0 В связи с проведением плановых работ АО «ОРЭС-Тамбов» 17 февраля временно будет обесточено более 30 улиц.

В Тамбове будут наказывать управляющие организации за плохую уборку дворов 0 За последнюю неделю в единую городскую диспетчерскую службу поступило более 450 звонков.

В Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 0 В России каждый год отмечают эту дату — 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. В 1989 году правительством Советского Союза был окончательно выведен ограниченный контингент войск с территории данного государства. Эта страшная война, о которой вначале молчали, принесла горе и боль во многие