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В Тамбове коммунисты провели «народный сход»
Сегодня, 14:50
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Сегодня в городе Тамбове у памятника Зои Космодемьянской состоялась акция, приуроченная к 23 февраля. Организаторами так называемого «народного схода» выступили депутаты от КПРФ.
«Мы выступили против политических репрессий, которым были подвергнуты наши товарищи по партии, против курса президента страны Владимира Путина и за кардинальные социально-экономические преобразования. Потребовали досрочной отставки действующей команды губернатора и новых честных выборов, без фальсификаций и административного ресурса, поскольку не признаем итоги выборов 13 сентября 2020 года», - отметил депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров.
Также коммунистами были выдвинуты требования о прямых выборах главы города Тамбова и руководителей других муниципалитетов и о необходимости создания инициативных групп.
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