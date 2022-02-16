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В Тамбовской области отремонтируют семь поликлиник
Вчера, 12:41
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В текущем году в Тамбовской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения закупят новое оборудование и санитарный транспорт для поликлиник, отремонтируют семь поликлинических отделений.
Ожидается и строительство объектов, например, Центра врача общей практики в селе Тулиновка Тамбовского района, продолжат строительство поликлиники на севере Тамбова.
В 2022 году приобретут рентгенаппарат и 10 аппаратов УЗИ; 15 автомобилей для учреждений здравоохранения.
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