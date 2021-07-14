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Завершаются работы по капремонту поликлиники №2

Вчера, 13:52
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Завершаются работы по капремонту поликлиники №2На 80% выполнены работы по ремонту поликлиник № 2 города Тамбова. На работы было выделено 3,7 млн рублей из федерального и областного бюджетов в рамках программы Тамбовской области по модернизации первичного звена.

После ремонта в медучреждении станет комфортнее и повысится качество первичной медико-санитарной помощи.
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