В Тамбове открылся ресторан «Вкусно и точка» 0 Сегодня в Тамбове на территории ТРЦ «Рио» после «ребрендинга» открылся ресторан быстрого питания «Вкусно и точка». Раньше там располагался «Макдональдс» в Тамбове ещё три точки сети, которые откроются позже.

Крупнейший в Тамбове пожар был ликвидирован 0 Вчера в Тамбове на территории бывшего мясного комбината на ул. Чичканова произошел пожар складских помещений. По словам очевидцев, из-за огороженной забором территории шел чёрный едкий дым, огонь быстро распространялся. На данный момент пожар ликвидирован.

Лучшей вожатой лета-2022 стала Олеся Шикаева 0 В минувшую пятницу в спортивном оздоровительном лагере «Тамбовский Артек» прошел региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый лета – 2022». В нем приняли участие девять отрядных вожатых детских оздоровительных лагерей региона. В итоге победителем конкурса стала вожатая детского

В Тамбовской области выявлены два новых археологических объекта 0 Список выявленных объектов культурного наследия пополнился двумя новыми объектами - курган у села Ахматово и курганная группа у села Новопокровка, которые были внесены в соответствующий реестр.

В Тамбoвской области установлена чрезвычайная пожарная опасность 0 С сегодняшнего дня в Тамбовской области установлена чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс опасности.

В Тамбовской области 9 июля утонули два человека 0 Вчера в Тамбовской области утонуло два человека, один в Тамбове, а второй в городе Моршанске. В настоящее время следственные органы проводят проверку.

Депутат заявил, что администрация обязана убирать городские земли 0 Руководитель администрации города Тамбова Максим Косенков продолжает продавливать идею о том, что прилегающую к жилым домам территорию обязаны убирать управляющие компании, включая муниципальные земли.

В Тамбове сына подозревают в убийстве матери 0 Вчера сотрудники правоохранительных органов в доме по ул. Мичуринская нашли тело 71-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по «горячим» следам задержан сын женщины.

Синоптики рассказали о предстоящем похолодании 0 Со следующего вторника в Тамбовской области ожидается похолодание до 25 градусов тепла, сейчас днем температура достигает 35 градусов.

Доходы пенсионеров снизились на 10% 0 В Тамбовской области численность пенсионеров составляет 330 тыс. человек, то есть каждый третий житель региона пенсионер.

На телефон доверия в 2022 году позвонили почти 4 тысячи человек 0 С начала года на детский телефон доверия поступило 3835 звонков. В основном это были обращения от детей и подростков. Телефон доверия - дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки широким слоям населения.

В водоканале снова сменился руководитель 0 Продолжаются кадровые перестановки в тамбовском водоканале – ООО «РКС-Тамбов». Главным управляющим директором общества назначена Ксения Абалина. Ранее этот пост занимал Павел Едигарев, который проработал немного больше года. В свою очередь его предшественник Геннадий Иващенко проработал и того

Последствия аварии на подстанции в Тамбове оперативно устранены 0 Вчера ночью на подстанции №4 в Тамбове произошла авария, в результате которой северная часть областного центра осталась без электроснабжения, остановилась работа насосов на ВЗУ №2, 4, 7 на станциях 36, 37 подъёма.

Россельхозбанк подвел итоги розничного кредитования за первое полугодие 2022 года: более 4 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия 0 РСХБ проанализировал кредитный портфель своих розничных клиентов по итогам первого полугодия 2022 года. Согласно полученным данным, с начала 2022 года более 4 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия.

Бывшая заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы осуждена за взяточничество 0 Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ

На пяти пляжах в Тамбовской области запретили купаться 0 В разгар купального сезона Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по итогам замеров качества воды не рекомендует купаться в следующих водных объектах

В парке культуры массово вырубают деревья 0 Во многих частях города Тамбова этим летом идет активная вырубка деревьев, особенно в парке культуры и отдыха. Прежде всего, это связано с борьбой с насекомым-вредителем ясеневой златкой. Предотвратить дальнейшие заражения деревьев можно лишь удаляя уже поражённые.

Километр нового водовода обойдется в 16 млн рублей 0 В рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется проложить новый водовод в микрорайоне Ласки и на территории Тамбов–6 за 16 млн рублей.

Для завершения работ в филармонии требуется 1,5 миллиардов рублей 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило конкурс на определение подрядчика для выполнения очередного этапа работ по реконструкции здания концертного зала филармонии в Тамбове. В этот раз на работы планируют выделить 42 млн рублей, а всего на завершении работ

Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг» 0 По решению суда на 30 дней приостановлена деятельность кафе «Семейный очаг» в городе Рассказово, где после выпускного вечера произошло массовое отравление посетителей.