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Вместо «Макдоналдса» в Тамбове откроется новый общепит

Сегодня, 10:35
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Вместо «Макдоналдса» в Тамбове откроется новый общепит 4 июля в Тамбове на бульваре Энтузиастов вместо «Макдоналдса» планируется открытие нового общепита. В настоящее время там проходят подготовительные работы, вывески «Макдоналдса» уже убрали, осталось лишь «24 часа».

Меню пока нет, но горожане ждут открытия заведения. В России в бывших помещениях «Макдоналдса» стали располагаться рестораны быстрого питания «Вкусно и точка».

Фото: Юлиана Балабанова
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Сегодня, 10:35
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