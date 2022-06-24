Вместо «Макдоналдса» в Тамбове откроется новый общепит 0 4 июля в Тамбове на бульваре Энтузиастов вместо «Макдоналдса» планируется открытие нового общепита. В настоящее время там проходят подготовительные работы, вывески «Макдоналдса» уже убрали, осталось лишь «24 часа».

Тамбовчане обеспокоены качеством подготовки города к отопительному сезону 0 На прошедшем заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ депутаты рассмотрели вопрос о работе городского жилищного коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021/2022 года. Среди прочего председатель комитета Артем Александров поднял тему выдачи паспортов готовности управляющим

Миграционное уменьшение населения составило 666 человек 0 По данным Тамбовстата в январе-марте 2022 года в Тамбовской области сложилось миграционное уменьшение населения, которое составило 666 человек (в январе-марте 2021 г. миграционное уменьшение составило 331 человек).

МЧС предупредило о трёхдневной 32-градусной жаре 0 26, 27, 28 июня в Тамбовской области ожидается крайне жаркая погода, температура воздуха превысит 32 градуса тепла.

В Уварово пройдет фестиваль «Вишневарово» 0 15 и 16 июля в городе Уварово пройдет фестиваль «Вишневарово» (0+). Планируются большой вишнёвый карнавал (0+), а также интереснейший мастер-класс по приготовлению блюд из вишни от известного повара (0+).

Тамбовским предпринимателям предоставили льготу по налогу на имущество 0 На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон «Об особенностях определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества в 2022 году».

С начала года мороженое подорожало на 20% 0 Тамбовские производители на 14,5% по сравнению с прошлым годом увеличили производство мороженого. В Тамбовской области продукт производят две компании. Мороженое фасуется в вафельные и пластиковые стаканчики. За май было выпущено 16 тонн сладкого продукта.

Улицу Комсомольскую в Тамбове на две неделе перекроют 0 В Тамбове с 23 июня по 7 июля будет перекрыт участок улицы Комсомольская от ул. К. Маркса до Советской. На этом участке будет запрещено движение транспортных средств.

Руководителей кооператива «Золотая Русь» будут судить 0 Прокуратура предъявила обвинения председателю и бухгалтеру тамбовского кредитно-потребительского кооператива «Золотая Русь» в совершении мошеннических действий со средствами вкладчиков.

Двое школьников погибли под поездом 0 Вчера в р.п. Мордово произошла трагедия, когда группа школьников решила срезать маршрут по пути на выпускной вечер через железнодорожные пути. Проходя по железнодорожной колее в районе станции «Оборона», двое выпускников не заметили приближающийся со спины пассажирский поезд «Москва-Волгоград» и

В Тамбовской области введен особый противопожарный режим 0 С сегодняшнего дня в Тамбовской области введен особый противопожарный режим, решение принято на фоне жаркой и сухой погоды.

В Мичуринске осквернили могилу сотрудника Росгвардии 0 Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника по факту осквернения могилы сотрудника Росгвардии на кладбище в Мичуринске Тамбовской области.

Реализация концессионного соглашения в Тамбове оставляет желать лучшего 0 Вчера на заседании комитета Тамбовской городской Думы по ЖКХ депутаты рассмотрели информацию о результатах деятельности администрации города в рамках заключенного концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения с ООО «РКС-Тамбов».

По факту гибели рыбы в Знаменском районе возбуждено уголовное дело 0 Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рыбы в Знаменском районе.

В Тамбовской области ожидается град 0 Специалисты МЧС предупреждают, что сегодня в Тамбовской области ожидаются грозы с порывами ветра 15-20 м/с.

Николай Скоков стал Почётным гражданином Тамбовской области 0 В торжественной обстановке врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров вручил начальнику УМВД России по Тамбовской области генерал-майору Николаю Скокову лацканный знак с символикой Тамбовской области – в ознаменование 85-летнего юбилея нашего края. А недавно Николаю Скокову было

Обсуждение собеседования довело до убийства 0 Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела по факту убийства мужчины в многоквартирном доме по ул. Рылеева. Конфликт произошел между двумя приятелями, которые обсуждали тему трудоустройства.

До 2026 года крупные поселения планируют газифицировать 0 Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о досрочной газификации нашего региона.

В 27,5 млн рублей обошлось участие Тамбовской области в экономическом форуме 0 27,5 млн рублей из бюджета было направлено на организацию участия Тамбовской области в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил в Петербурге с 15 по 18 июня.

Тамбовские аграрии продолжают обновлять парк техники 0 С начала 2022 года тамбовские сельхозтоваропроизводители в рамках обновления техники закупили 181 трактор, 100 комбайнов, 229 опрыскивателей и других видов сельхозтехники.