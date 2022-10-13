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В Тамбове заменят 12 остановочных павильонов
В Тамбове в ближайшее время будет произведена замена 12 остановочных павильонов общественного транспорта. В частности, по адресам: «Автовокзал «Тамбов» (улица Киквидзе) и «Завод «Аппарат» (бульвар Энтузиастов) по нечётным сторонам, «Шлихтера» (улица Мичуринская), «Сенько» (улица Сенько), «Северо-Западная» и «Чичерина» (улица Чичерина), «Дом печати» (Моршанское шоссе) и так далее.
Ранее на этих местах работали так называемые умные остановки «Сбербанка», который их демонтировал в рамках программы оптимизации расходов.
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