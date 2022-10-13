Джамал Шамоян обжаловал свой приговор 0 Находящийся в розыске предприниматель Джамал Шамоян обжаловал второй приговор в отношении себя. Уголовное дело было связано с мошенничеством в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве пяти социальных объектов в Тамбовской области за счет бюджетных средств, в том числе детского

В Тамбове заменят 12 остановочных павильонов 0 В Тамбове в ближайшее время будет произведена замена 12 остановочных павильонов общественного транспорта. В частности, по адресам: «Автовокзал «Тамбов» (улица Киквидзе) и «Завод «Аппарат» (бульвар Энтузиастов) по нечётным сторонам, «Шлихтера» (улица Мичуринская), «Сенько» (улица Сенько),

Авария на водоводе оставила без воды 60 домов в Тамбове 0 В южной части областного центра без водоснабжения остались жители 60-ти домов в частном секторе. Ограничение подачи холодной воды связано с аварийной ситуацией на водоводе по улице Уральской, 73, которая возникла из-за коррозии трубопровода.

В Рассказово завершена программа «Дворы Тамбовщины» в 2022 году 0 В городе Рассказово на четырех дворах были завершены работы по благоустройству в рамках проекта «Дворы Тамбовщины». В Рассказове с работой справились раньше других муниципалитетов, например, в Тамбове даже не могут сказать, когда точно завершаться работы.

Реклама в виде платежки за услуги ЖКХ стала предметом разбирательства УФАС 0 Антимонопольный орган усмотрел в рекламе предпринимателя, которая распространяется в виде платежек за услуги ЖКХ недобросовестные действия. В частности предприниматель предлагает пройти поверку счетчиков за коммунальные услуги.

Тамбовские садоводы собрали 10 тысяч тонн яблок 0 В Тамбовской области продолжаются работы по сбору урожая яблок. Сельхозпроизводители собрали плоды с 77 процентов всех плодоносящих площадей. Валовой сбор составляет 10 тысяч тонн яблок. Напомним, что общая площадь сбора в этом году составляет 1665 гектаров садов.

Оптимизация докатилась до «Сбербанка», который убрал «умные» остановки 0 В Тамбове ПАО «Сбербанк» решил убрать 13 «умных» остановочных пунктов с улиц города в рамках кампании по оптимизации расходов кредитного учреждения. Изначально они должны были быть с кнопкой экстренного вызова полиции, Wi-Fi, банкоматом, онлайн-табло, подключенным к единой информационной системе.

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов 0 В Правительстве Тамбовской области утвердили дорожную карту по присоединению к Тамбову шести населенных пунктов Тамбовского района, а именно п. Строитель, с. Бокино, д. Лужки, п. Тригуляй, с. Покрово-Пригородное и д. Перикса, где проживают около 30 тысяч человек.

Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотности 0 Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов принял участие в работе делового центра, который открылся на базе одного из подразделений Державинского университета. Мероприятие объединило на своей площадке руководство региона, представителей федеральных органов

Тамбовчане убрали от мусора берег Цны 0 В Пригородном лесу Тамбова прошел субботник. Тамбовчане убрали от мусора берег Цны протяженностью один километр. Экологическая акция организована по проекту «Вода России» нацпроекта «Экология».

В Тамбове открылась выставка картин Александра Стрыгина 0 В Тамбове в КДЦ «Мир» бесплатно можно посетить выставку картин Александра Стрыгина (0+).

Один из символов Тамбова в сфере ЖКХ выставлен на продажу 0 За 7 млн рублей планируют продать строение «Белый бак», который располагается в Советском районе города Тамбова, в одноименном микрорайоне.

Тамбовчане: «В квартирах холодно и сыро» 0 Несмотря на то, что еще в сентябре было объявлено о начале отопительного сезона в Тамбова до настоящего момента во многих квартирах нет тепла, об этом сообщает горожане, жалуясь Главе Тамбовской области.

«Спартак» обыграл липецкий «Металлург» 0 Вчера на выезде тамбовский ФК «Спартак» вышел на поле с липецким «Металлургом». В начале первого тайма липчане чаще владели мячом, но острых моментов у ворот обеих команд почти не было.

За 9 млн рублей предприниматель из Подмосковья опилит деревья в Тамбове 0 До конца года в Тамбове предприниматель из Московской области за 9 млн рублей произведет удаление аварийных и сухостойных деревьев и выкорчевывание пней. Больше всего сухостойных и аварийных деревьев запланировано попилить в центральной части областного центра. В частности, в адресный список вошли

В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса 0 По решению властей лесной участок около посёлка Тригуляй передали под освоение СНТ «Февраль». Возмущённые этим местные жители по инициативе активиста Александра Васильева стали собирать подписи для коллективного обращения в прокуратуру.

Депутаты в Мичуринске утвердили новые премии для чиновников 0 На днях состоялось 28-е заседание Мичуринского городского Совета депутатов. В повестку дня были включены 15 вопросов. Среди прочего депутаты приняли решение о введении новых премий для муниципальных служащих в городе Мичуринске. Теперь чиновникам полагаются ежеквартальные и годовые премии.

Улучшение качества жизни 75 тыс. семей – Россельхозбанк подвел итоги «сельской ипотеки» 0 Россельхозбанк выдал кредиты 75 тысячам семей на улучшение жилищных условий в рамках «Сельской ипотеки», став лидером этой программы. Общая сумма выдач достигла 150 млрд рублей. Об этом сообщил глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Администрация Тамбова требует с Александра Боброва почти 6 млн рублей 0 В суде рассматривается иск администрации города Тамбова к бывшему руководителю органа Александру Боброву о взыскании почти 6 млн рублей ущерба, который был нанесен покупкой скандально известного служебного автомобиля Lexus LS 460 плюс арендная плата за его использование.

По иску прокуратуры в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки 0 Заместителем прокурора области Эдуардом Гиматовым принято участие в рассмотрении гражданского дела по иску прокуратуры Советского района г. Тамбова о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого укусила бездомная собака.