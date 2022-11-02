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Знаменского второклассника наградят за спасение сестёр из горящего дома

Вчера, 09:48
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Знаменского второклассника наградят за спасение сестёр из горящего домаВ январе этого года второклассник Виктор Гуськов из Знаменского района спас сестёр из горящего дома в селе Никольское. Когда началось возгорание, он помог выбраться старшей сестре, затем передал пожарным двухлетнюю младшую, после чего выбрался сам.

За отвагу Витю номинировали на награждение нагрудным знаком «Горячее сердце». Одноимённый всероссийский конкурс проводят для молодёжи возрастом до 23 лет. Подвиги юных героев оценивает Фонд социально-культурных инициатив при поддержке Минпросвещения.
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