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В Тамбовской области более соцобъектов нуждаются в переходе с угля на газовое отопление

Сегодня, 09:07
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На текущий момент в Тамбовской области существует более ста социальных объектов, таких как школы, больницы и фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), которые требуют перехода с использования угля на газовое отопление. Эту информацию 15 сентября опубликовало региональное министерство по топливно-энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству в социальных сетях.

В настоящее время в рамках программы догазификации социальных объектов активно ведется строительство газопроводов низкого давления в Мичуринском округе. Согласно данным ведомства, до конца текущего года газ будет подведен и подключен к фельдшерско-акушерским пунктам, расположенным в семи селах. Еще один ФАП будет газифицирован в селе Кривополянье Бондарского округа.

В этом году учреждения социальной сферы были включены в программу социальной газификации, и теперь они, наряду с частными домами, могут бесплатно получить доступ к газу.
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