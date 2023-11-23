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Жителей отдалённых сëл Тамбовской области обслуживают мобильные бригады
Ежедневно мобильные медицинские бригады в Тамбовской области направляются в удаленные населенные пункты региона, оборудованные всем необходимым для выполнения функций терапевта.
На месте врачи проводят осмотр жителей и осуществляют диспансеризацию. Кроме того, пациентам измеряют вес и рост, проводят скрининг на уровень сахара и холестерина в крови, выполняют ЭКГ, измеряют внутриглазное и артериальное давление, а также осуществляют пульсоксиметрию. По результатам проведенных исследований врачи принимают решения о дальнейшем лечении.
В общей сложности в регионе функционируют пятнадцать мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.
Обеспечение доступности и качества первичной медицинской помощи реализуется в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение". В текущем году в регион поступило восемь новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Также ведется строительство пяти стационарных фельдшерско-акушерских пунктов: три из них расположены в селах Вязово, Новорусаново Жердевского муниципального округа и в селе Мановицы Мичуринского муниципального округа (ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь), а также в Никифоровском и Первомайском муниципальных округах.
Кроме того, на текущий год подготовят проектно-сметную документацию для еще шести аналогичных объектов.
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