Жителей отдалённых сëл Тамбовской области обслуживают мобильные бригады

Прокуратура отправила на новую проверку материалы по загрязнению «Токарёвской птицефабрикой» водоёма 0 Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту загрязнения сброса хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в пруд в 2 км северо-западнее д. Барановка Токарёвского района Тамбовской области. Ранее по данному факту в МО МВД России «Мордовский»

В Тамбовских лесхозах будет переработано 60 тысяч кубометров древесины 0 В лесхозах Тамбовской области прогнозируется, что к концу текущего года будет обработано 60 тысяч кубических метров древесины. Продукция, произведенная из этой древесины, пользуется большим спросом не только в регионе, но и в различных частях страны.

В Тамбовской области взнос за капремонт может вырасти на 7,2% 0 Предложение о повышении минимального взноса на капитальный ремонт в Тамбовской области на 7,2% с 1 января 2024 года рассматривается Фондом капремонта Тамбовской области, который обратился к региональному правительству с данной инициативой.

Тамбовская облдума приняла бюджет на 2024 год 0 В ходе первого чтения бюджет на 2024 год и плановые периоды 2025−2026 был утвержден Тамбовской областной Думой. По данным облдумы, планируется, что доходы составят 66,3 млрд рублей, а расходы — 66,5 млрд рублей, что приведет к дефициту около 200 млн рублей.

В городе Рассказово снова зарегистрированы случаи кори 0 В текущем 2023 году отмечается новый циклический подъем заболеваемости корью, что является традиционным явлением для этого вируса. Основной контингент, страдающий от этого заболевания, представлен гражданами, не принявшими вакцинацию, преимущественно среди кочующего цыганского населения и

Суд обязал власти Тамбова отремонтировать котельную в Строителе 0 В процессе проверки прокуратурой Тамбовского района, проведенной в течение отопительного сезона, были выявлены нарушения в содержании здания котельной в поселке Строитель. Суд поддержал требования прокуратуры и обязал администрацию Тамбова провести полный ремонт указанного здания.

В Тамбове накрыли цех по производству поддельной красной икры 0 Сотрудники уголовного розыска в Советском районе областного центра Тамбовской области выявили цех, в котором производили поддельную красную икру. Полиция установила, что "натуральная красная икра" изготавливалась из неизвестного сырья и фасовалась в банки по 140 грамм.

Прокуратура займётся магазинами с табачной продукцией вблизи образовательных учреждений 0 Органы прокуратуры займутся проверками магазинов, занимающихся продажей табачной продукции и вейпов в Тамбове, - сообщает издание «Региональные известия». Ранее издание обратилось к органам власти с просьбой провести проверку легальности деятельности указанных торговых точек в непосредственной

В ООО «Автодор-Тамбов» прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов 0 В офисе и домах руководителей ООО «Автодор-Тамбов» проведены обыски в рамках расследования уголовного дела о налоговых уклонениях.

Жителей отдалённых сëл Тамбовской области обслуживают мобильные бригады 0 Ежедневно мобильные медицинские бригады в Тамбовской области направляются в удаленные населенные пункты региона, оборудованные всем необходимым для выполнения функций терапевта.

В Тамбове с начала 2023 года демонтировали более 70 торговых павильонов 0 С начала 2023 года в Тамбове было проведено демонтаж более 70 торговых объектов, установленных без соответствующих разрешений. У владельцев этих временных конструкций отсутствовали документы, подтверждающие их право на использование земельного участка, как сообщила администрация областного центра.

Жильцы по ул. Чичканова, 131 в Тамбове продолжают добиваться капремонта дома 0 У нас не раз выходил материал о самом крупном многоквартирном доме в Тамбове, который находится по адресу: ул. Чичканова, 131. Этот дом известен не только своим рекордным числом подъездов и владельцев жилых помещений, но и своей историей борьбы за законное право на проведение капитального ремонта,

Ушел в отставку председатель комитета ЖКХ администрации Тамбова 0 Стало известно, что Сергей Серегин, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тамбова, покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, подтвердив информацию для «ПроТамбовы». Последний рабочий день Сергея Серегина пришелся на 17 ноября, после чего он

Область получит из бюджета более 14 млн на расселение из аварийного жилья 0 Тамбовская область получит из федерального Фонда развития территорий сумму в размере 14,4 миллиона рублей на решение проблемы аварийного жилья, признанного опасным до 1 января 2017 года. Соответствующее распоряжение опубликовано Правительством Российской Федерации, устанавливающее срок

Московские антимонопольщики проверили тамбовские компании 0 Как сообщает сайт Подмосковного УФАС, их специалистами выявлены признаки сговора на торгах в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Тамбовской области, возбуждено антимонопольное дело в отношении ООО «ЭкоТехСервис» и группы лиц в составе ООО «РЭК» и ООО «АгроРесурс».

Глава Тамбовской области в МИДе рассказал о международном сотрудничестве Тамбовской области 0 Руководитель региона Максим Егоров принял участие в заседании совета глав субъектов РФ, проведенном министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в МИД России, согласно информации пресс-службы регионального Правительства. Совещание было посвящено вопросам международного культурно-гуманитарного

В декабре грядет увеличение стоимости проезда в общественном транспорте 0 С 1 декабря в Тамбовской области произойдет увеличение тарифов на проезд. Согласно новым ставкам, стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах составит 27 рублей при оплате наличными и 25 рублей при использовании транспортной или банковской карты, что на 2 рубля больше по сравнению с

В Тамбовской области мошенники прикидываются следователями 0 Жителям Тамбовской области звонят мошенники, выдающие себя за сотрудников следственного управления. Фальшивые представители силовых структур утверждают, что ведется расследование уголовных дел, связанных с хищением средств с банковских карт. Аферисты настаивают на том, чтобы жители общались с

В Мичуринске в третий раз попытаются продать объект культурного наследия 0 В городе Мичуринске вновь предпринимается попытка реализации объекта культурного наследия регионального значения — здания каретного сарая и конюшни, входящего в состав городской усадьбы на улице Филиппова. Администрация города на этот раз выставляет на продажу кирпичное сооружение площадью 312

В Тамбове планируют благоустроить Ахлябиновскую рощу 0 Ахлябиновская роща в Тамбове является уникальным местом. Здесь с удовольствием проводят свое время горожане, поддерживающие идею улучшения внешнего вида этого парка, который признан памятником природы и особо охраняемой территорией.