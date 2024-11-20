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Тамбовская область увеличила производство сахара на 13%
Вчера, 11:48
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С начала 2024 года в Тамбовской области произведено более 500 тысяч тонн сахара, что на 13% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Эти данные представило региональное Министерство сельского хозяйства.
Основная переработка осуществляется на пяти сахарных заводах, расположенных в Уваровском, Знаменском, Никифоровском, Кирсановском и Жердевском округах. Предприятия ежедневно перерабатывают 40 тысяч тонн сахарной свеклы и вырабатывают около 5 тысяч тонн готового сахара.
В качестве сырья используется сахарная свекла, выращенная местными аграриями. На сегодняшний день уборка завершена на 98% полей, что составляет более 4,4 миллиона тонн. Более половины урожая уже доставлено на перерабатывающие предприятия, а 2,3 миллиона тонн сырья полностью переработаны.
По данным ведомства, регион не испытывает дефицита сырья, и производство сахара в 2024 году продолжится в соответствии с планами.
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