Тамбовская область увеличила производство сахара на 13% 0 С начала 2024 года в Тамбовской области произведено более 500 тысяч тонн сахара, что на 13% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Эти данные представило региональное Министерство сельского хозяйства.

Бастрыкин затребовал доклад по делу о разрушении транспортной инфраструктуры в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушениями при обеспечении транспортной инфраструктуры в Тамбове. Поводом для этого стала жалоба тамбовчанина, оставленная в комментариях под публикацией

Новый состав Общественной палаты Тамбовской области утверждён 0 18 ноября временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление, утверждающее новый состав Общественной палаты региона. В обновлённый состав вошли 17 членов из предыдущего созыва, которые продолжат работу, включая таких известных общественных деятелей,

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне 0 19 ноября Ленинский районный суд Тамбова вновь вернул прокуратуре уголовное дело предпринимателя Александра Романова. Причиной стали выявленные нарушения в обвинительном заключении. Напомним, Романова обвиняют по статьям о незаконном строительстве гидротехнического сооружения (ст. 257 УК РФ) и

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Тамбовской области за неделю 0 С 11 по 17 ноября 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 2 207 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, что на 92 случая больше по сравнению с предыдущей неделей. Уровень заболеваемости составил около 23 случаев на 10 тысяч человек.

Генеральный директор "Торгового дома “Транссервис” обвиняется в мошенничестве и легализации средств 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против 51-летнего Павла Корчагина, главы ООО "Торговый дом “Транссервис”". Ему инкриминируются мошенничество (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ), растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализация денежных средств в особо крупном

Ситуация с паропроводом на Моршанском шоссе взята под контроль 0 20 ноября в социальных сетях появилась информация о парении на паропроводе на Моршанском шоссе в Тамбове.

Заместитель прокурора Тамбовской области проверил ход капитального ремонта школы №3 в Рассказово 0 Заместитель прокурора Тамбовской области Игорь Зайферт посетил школу №3 в городе Рассказово, где проводится капитальный ремонт в рамках национального проекта «Образование». На совещании с представителями администрации, подрядчика и других ответственных сторон обсуждались вопросы своевременного

В Мичуринске открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Валентину Воропаеву 0 18 ноября 2024 года у здания школы №1 в Мичуринске состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выпускнике школы, прапорщике Валентине Сергеевиче Воропаеве, который погиб при исполнении служебного долга.

В Тамбовской области завершают капремонт крыш: строительный сезон подходит к концу 0 В Фонде капитального ремонта Тамбовской области подвели промежуточные итоги работы подрядчиков. Особое внимание на совещании уделили завершению ремонта крыш, что становится особенно актуальным из-за ухудшения погодных условий.

При повторном рассмотрении суд взыскал с «Русагро» штраф в ₽ 150 тыс. за загрязнение реки Савалы 0 Ленинский районный суд Тамбова, повторно рассмотрев административное дело ООО «Русагро-Тамбов» (филиал «Жердевский») о загрязнении реки Савалы (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ), оставил в силе постановление Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора, назначив компании штраф в размере 150 тыс.

В Тамбове вынесли приговор наркокурьерам из Узбекистана 0 Два жителя Узбекистана приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за попытки сбыта наркотиков через интернет. Обвинение признало их виновными по статьям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, включая крупные партии.

Тамбовская областная спортивная школа признана лучшей в России по работе с детьми с ограниченными возможностями 0 Тамбовская областная детско-юношеская спортивная школа (ОДЮСШ) завоевала звание лучшей в стране в номинации «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья». Высокая оценка была присуждена по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного образования

Жители Тамбовской области могут обратиться с проблемами здравоохранения в медицинские чаты 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области напоминает жителям региона о возможности оставить обращения по вопросам здравоохранения в специальных чатах в мессенджере «Телеграм».

В Тамбове провели рейд по выявлению нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан 0 Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов провели очередной рейд в Тамбове. Основной целью мероприятия стало противодействие незаконной миграции и проверка лиц, получивших российское гражданство, на соблюдение обязанностей по

В Тамбове подростка осудили за избиение мужчины, приведшее к его смерти 0 Тамбовский суд вынес приговор 16-летнему юноше, признанному виновным в избиении 54-летнего мужчины, которое завершилось его смертью. Трагедия произошла в феврале этого года в помещении круглосуточного магазина, где между подростком и мужчиной, известным местным жителям как «цыган», вспыхнул

Коммунальная авария оставила посёлок без воды на 23 часа: прокуратура оштрафовала виновных 0 Прокуратура Тамбовского района установила, что жители посёлка Строитель городского округа Тамбов столкнулись с нарушением нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

Тамбовский суд отказал осуждённому в переводе в колонию строгого режима 0 Суд в Тамбовской области отклонил ходатайство 49-летнего осуждённого, приговорённого к 12 годам лишения свободы за разбой и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, о переводе из колонии особого режима в колонию строгого режима.

В Тамбове на торги выставили памятник архитектуры XIX века 0 Администрация Тамбова объявила о проведении аукциона на продажу исторического здания, расположенного на пересечении улиц Советской и А. Бебеля, 64/11. Объект культурного наследия представляет собой двухэтажный дом конца XIX века с уникальным металлическим балконом, общей площадью около 400 кв. м.

Министр экологии Тамбовской области недовольна ремонтом плотины на Цне: подрядчику грозят санкции 0 Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова провела выездное совещание в Моршанске, чтобы оценить ход капитального ремонта плотины на реке Цне. Итоги инспекции оставили чиновника неудовлетворённым: подрядчик ООО «Самара-Стройком» не соблюдает установленные сроки, а