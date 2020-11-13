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От коронавируса скончалась бывшая судья Моршанского районного суда
Вчера, 15:25
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На днях от коронавируса умерла бывшая судья Моршанского районного суда Вера Лужецкая, - сообщает портал «ПроТамбов». Болезнь у нее протекала в тяжелой форме, она скончалась меньше чем за месяц после госпитализации.
Вера Лужецкая ушла в отставку в 2015 году. Ее дочь Хабарова Марина Владимировна - адвокат Моршанского филиала НО «Тамбовская областная коллегия адвокатов»
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