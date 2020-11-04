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От коронавируса умер главный терапевт Моршанской ЦРБ
Сегодня, 08:50
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Коронавирус не щадит никого, на днях от осложнений вызванных заболеваем, умер главный терапевт Моршанской ЦРБ Бояринова Марина Геннадьевна.
Как сообщает «ПроТамбов», близкие умершей отмечают, что у женщины был положительный тест на коронавирус. Лечилась она дома.
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